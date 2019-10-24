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مريض يناشد مساعدته في توفير جهاز يساعده على الوقوف

يعتمد على مرتبات الضمان الاجتماعي ولديه أسرة عددها ١٠

ناشد مريض يبلغ من العمر (٦٠ عامًا) من أهل الخير وأصحاب شركات بيع الأجهزة الطبية، توفير جهاز كهربائي للوقوف عليه.

وقال المواطن في مناشدته لـ"سبق": "إنني رجل كبير في السن وأعاني من أمراض مختلفة، وجلطتين دماغية، ولا أستطيع المشي، ونصحني الأطباء بتوفير جهاز للوقوف عليه والمتوفر في مستلزمات الأجهزة الطبية".

وأضاف أن عدم وجود الجهاز في البيت يزيد من الآلام في المفاصل والأعصاب بجسمي، وتوفره يساعدني يوميًّا بالوقوف عليه، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع شراء الجهاز، خاصة وأنه يعتمد على مرتبات الضمان الاجتماعي، ولديه أسرة وعددها ١٠ يعولهم، مناشداً بتوفير الجهاز.

وتحتفظ "سبق" بالتقارير الطبية للحالة، وللتواصل مع الحالة على الرقم: (0559418567).

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مريض يناشد مساعدته في توفير جهاز يساعده على الوقوف
سبق

ناشد مريض يبلغ من العمر (٦٠ عامًا) من أهل الخير وأصحاب شركات بيع الأجهزة الطبية، توفير جهاز كهربائي للوقوف عليه.

وقال المواطن في مناشدته لـ"سبق": "إنني رجل كبير في السن وأعاني من أمراض مختلفة، وجلطتين دماغية، ولا أستطيع المشي، ونصحني الأطباء بتوفير جهاز للوقوف عليه والمتوفر في مستلزمات الأجهزة الطبية".

وأضاف أن عدم وجود الجهاز في البيت يزيد من الآلام في المفاصل والأعصاب بجسمي، وتوفره يساعدني يوميًّا بالوقوف عليه، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع شراء الجهاز، خاصة وأنه يعتمد على مرتبات الضمان الاجتماعي، ولديه أسرة وعددها ١٠ يعولهم، مناشداً بتوفير الجهاز.

وتحتفظ "سبق" بالتقارير الطبية للحالة، وللتواصل مع الحالة على الرقم: (0559418567).

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
08:04 PM

مريض يناشد مساعدته في توفير جهاز يساعده على الوقوف

يعتمد على مرتبات الضمان الاجتماعي ولديه أسرة عددها ١٠

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,909

ناشد مريض يبلغ من العمر (٦٠ عامًا) من أهل الخير وأصحاب شركات بيع الأجهزة الطبية، توفير جهاز كهربائي للوقوف عليه.

وقال المواطن في مناشدته لـ"سبق": "إنني رجل كبير في السن وأعاني من أمراض مختلفة، وجلطتين دماغية، ولا أستطيع المشي، ونصحني الأطباء بتوفير جهاز للوقوف عليه والمتوفر في مستلزمات الأجهزة الطبية".

وأضاف أن عدم وجود الجهاز في البيت يزيد من الآلام في المفاصل والأعصاب بجسمي، وتوفره يساعدني يوميًّا بالوقوف عليه، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع شراء الجهاز، خاصة وأنه يعتمد على مرتبات الضمان الاجتماعي، ولديه أسرة وعددها ١٠ يعولهم، مناشداً بتوفير الجهاز.

وتحتفظ "سبق" بالتقارير الطبية للحالة، وللتواصل مع الحالة على الرقم: (0559418567).

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