بلدية بارق تغلق 5 مطاعم بعد رصد مخالفات للاشتراطات الصحية

أكدت استمرار الجولات ومحاسبة المخالفين لضمان سلامة المواطن

أغلقت بلدية محافظة بارق بمنطقة عسير ممثلة في قسم صحة البيئة 5 مطاعم مخالفة، خلال جولة تفتيشية مسائية على المطاعم وبوفيهات الوجبات السريعة في المحافظة ومركز ثلوث المنظر.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس قسم صحة البيئة محمد عامر الشهري، أن مراقبي القسم قاموا بجولة تفتيشية مسائية على المطاعم وبوفيهات الوجبات السريعة، وذلك للتأكد من نظافتها والالتزام بالزي الموحد ووجود الشهادات الصحية للعاملين، حيث أسفرت الجولة عن إغلاق خمسة مطاعم مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأكد الشهري أن الجولات ستستمر بمتابعة رئيس البلدية أحمد عوض البارقي الذي شدد على الاهتمام بكل ما يتعلق بالصحة وسلامة المواطن.