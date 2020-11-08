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"الزهراني" نقيبًا في حرس الحدود

قلّد قائد قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب التابع لمنطقة عسير، العميد حسن عبدالله الزهراني، الملازم أول عوض عطية الزهراني، رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم، بترقيته إلى "نقيب".

فيما أعرب النقيب "الزهراني"عن شكره وتقديره لولاة الأمر - حفظهم الله - على الثقة الملكية الكريمة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"الزهراني" نقيبًا في حرس الحدود
سبق

قلّد قائد قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب التابع لمنطقة عسير، العميد حسن عبدالله الزهراني، الملازم أول عوض عطية الزهراني، رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم، بترقيته إلى "نقيب".

فيما أعرب النقيب "الزهراني"عن شكره وتقديره لولاة الأمر - حفظهم الله - على الثقة الملكية الكريمة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
10:21 PM

"الزهراني" نقيبًا في حرس الحدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد قائد قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب التابع لمنطقة عسير، العميد حسن عبدالله الزهراني، الملازم أول عوض عطية الزهراني، رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم، بترقيته إلى "نقيب".

فيما أعرب النقيب "الزهراني"عن شكره وتقديره لولاة الأمر - حفظهم الله - على الثقة الملكية الكريمة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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