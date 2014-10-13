الحميدان يدشن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بجدة "توطين 2"

بمتابعة محافظ جدة.. ومدير الجامعة كرّم داعمي البرنامج والمشاركين بالتدريب

دشن مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، مساء أمس السبت، فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة (توطين 2) والذي يتم تنفيذه برعاية ودعم ومتابعة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، كما أطلق الحملة الإعلامية للبرنامج، واختتام فعاليات الدورات التدريبية التي نظمتها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك بمناسبة اليوم الوطني بمركز الياسمين مول التجاري.

تم هذا، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي وممثل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مساعد الحمراني، ومدير فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بافقيه ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي وعدد من المسؤولين بالجامعة وممثلي القطاع الخاص.

وبدأ الحفل بتقديم عرض مرئي عن برنامج (توطين 2) قدمه المسؤول التنفيذي عن البرنامج بجامعة جدة د. إياد الأحمدي أوضح من خلاله أن البرنامج يستهدف في هذه المرحلة تدريب (2000) متدرب ويعمل على إعداد كوادر وطنية مزودة بالمعارف والمهارات التي تمكنهم للوصول للوظائف القيادية وسد النقص في الوظائف الإشرافية الوسطى والعليا في قطاع التجزئة وذلك من خلال برامج تدريبية نوعية رئيسة تتمثل في برنامج تطوير المهارات الفردية، وبرنامج التمكين الرقمي، وبرنامج التمكين التشاركي، وبرنامج الشهادات الاحترافية إلى جانب مجالات التدريب الأخرى في مجال الخدمات اللوجستية، وإدارة المخزون، والتسويق الفعّال، وإدارة المشتريات وغيرها.

ثم قدم مستشار التطوير بشركة رؤية الإعلامية محمد صالح عابد الشريك الإعلامي للبرنامج عرضًا مرئيًا عن الحملة الإعلامية والتي تستهدف جميع وسائل الإعلام من خلال بث الرسائل التوعوية التي ستُسهم في تغيير الصورة النمطية والممارسات الخاطئة في مجال توطين الوظائف وتعزيز صورة وقدرة الشباب السعودي تجاه مهنة البيع والمهن المختلفة في ثلاثة عشر قطاعًا، كما ألقى الضوء على جائزة (نقدر) لتوطين الوظائف والتي تمثل مجموعة من المسابقات التفاعلية والتحفيزية لعددٍ من المسارات المهنية الوظيفية المختلفة.

تلا ذلك تقديم عرض مرئي عن أنشطة وفعاليات الدورات التدريبية التي نظمتها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة خلال الأسابيع الماضية.

بعد ذلك، كرّم مدير الجامعة الداعمين للبرنامج والمشاركين في التدريب ومنسقي البرنامج والمتطوعين والمتطوعات من الطلاب والطالبات بالجامعة وإدارة مركز الياسمين مول.