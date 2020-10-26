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الجزائر.. 276 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 8 وفيات خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم الاثنين تسجيل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبيّن الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع إلى 56423 حالة.

وأضاف بأن اللجنة سجّلت 8 حالات وفاة إضافية خلال المدة نفسها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1922 حالة.

وأوضح أن 178 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 39273 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الجزائر.. 276 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم الاثنين تسجيل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبيّن الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع إلى 56423 حالة.

وأضاف بأن اللجنة سجّلت 8 حالات وفاة إضافية خلال المدة نفسها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1922 حالة.

وأوضح أن 178 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 39273 حالة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
08:46 PM

الجزائر.. 276 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 8 وفيات خلال يوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم الاثنين تسجيل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبيّن الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع إلى 56423 حالة.

وأضاف بأن اللجنة سجّلت 8 حالات وفاة إضافية خلال المدة نفسها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1922 حالة.

وأوضح أن 178 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 39273 حالة.

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