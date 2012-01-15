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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق

لا يُستبعد تكوُّن الضباب على الشمالية والجوف وسواحل الشرقية والمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، والمنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة وأجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، وسواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، والمنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة وأجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، وسواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
12:50 PM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق

لا يُستبعد تكوُّن الضباب على الشمالية والجوف وسواحل الشرقية والمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
12,456

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، والمنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة وأجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، وسواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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