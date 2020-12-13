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صحة عسير تنفذ أكثر من 55 ألف زيارة منزلية للمرضى

استفاد منها 5540 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج

نفّذت صحة عسير 55247 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية وذلك خلال العام الجاري2020م، حيث استفاد منها 5540 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضحت أنه تم تنفيذ 5540 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم عبر 54 فرقة طبية ميدانية.

وتشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وَفْقًا لاحتياج المريض.

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صحة عسير تنفذ أكثر من 55 ألف زيارة منزلية للمرضى
سبق

نفّذت صحة عسير 55247 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية وذلك خلال العام الجاري2020م، حيث استفاد منها 5540 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضحت أنه تم تنفيذ 5540 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم عبر 54 فرقة طبية ميدانية.

وتشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وَفْقًا لاحتياج المريض.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
01:40 PM

صحة عسير تنفذ أكثر من 55 ألف زيارة منزلية للمرضى

استفاد منها 5540 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نفّذت صحة عسير 55247 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية وذلك خلال العام الجاري2020م، حيث استفاد منها 5540 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضحت أنه تم تنفيذ 5540 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم عبر 54 فرقة طبية ميدانية.

وتشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وَفْقًا لاحتياج المريض.

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