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"النقل" تعتمد المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع ازدواج طريق حائل – العلا

أمير المنطقة وافق عليه في يناير 2018م بتكلفة 300 مليون ريال

اعتمدت وزارة النقل المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع ازدواج طريق حائل - العلا (الشملي) القائم؛ وذلك بعد أن أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، أمير منطقة حائل، في يناير 2018 الموافقة على اعتماد ازدواجية الطريق.

وتفصيلاً، أوضح المدير العام لإدارة الطرق بمنطقة حائل، المهندس تركي الحميدي الشمري، أن ميزانية العام المالي 1440/ 1441هـ تضمنت اعتماد مرحلة جديدة لازدواج جزء من الطريق بتكلفة 300 مليون ريال، إضافة إلى تحسين وتعديل تقاطع العلا مع طريق حائل - المدينة المنورة القديم. مؤكدًا طرح المشروع قريبًا للمقاول.

وقدم "الشمري" شكره لأمير منطقة حائل ونائبه، ولوزير النقل ونائبه لشؤون الطرق، لجهدهم المتواصل في متابعة وإنجاز مشاريع الطرق بمنطقة حائل.

وطالب أمير حائل المقاولين بأن يكونوا في مكان الثقة، مؤكدًا أن ثقة ولي الأمر والمواطن بهم يجب أن تشعرهم بأداء عملهم بكل جهد وإخلاص.

وأشار أمير المنطقة خلال إعلانه ازدواجية الطريق في عام 2018 إلى استكمال طريق حائل - رفحاء بـ90 مليون ريال.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"النقل" تعتمد المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع ازدواج طريق حائل – العلا
سبق

اعتمدت وزارة النقل المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع ازدواج طريق حائل - العلا (الشملي) القائم؛ وذلك بعد أن أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، أمير منطقة حائل، في يناير 2018 الموافقة على اعتماد ازدواجية الطريق.

وتفصيلاً، أوضح المدير العام لإدارة الطرق بمنطقة حائل، المهندس تركي الحميدي الشمري، أن ميزانية العام المالي 1440/ 1441هـ تضمنت اعتماد مرحلة جديدة لازدواج جزء من الطريق بتكلفة 300 مليون ريال، إضافة إلى تحسين وتعديل تقاطع العلا مع طريق حائل - المدينة المنورة القديم. مؤكدًا طرح المشروع قريبًا للمقاول.

وقدم "الشمري" شكره لأمير منطقة حائل ونائبه، ولوزير النقل ونائبه لشؤون الطرق، لجهدهم المتواصل في متابعة وإنجاز مشاريع الطرق بمنطقة حائل.

وطالب أمير حائل المقاولين بأن يكونوا في مكان الثقة، مؤكدًا أن ثقة ولي الأمر والمواطن بهم يجب أن تشعرهم بأداء عملهم بكل جهد وإخلاص.

وأشار أمير المنطقة خلال إعلانه ازدواجية الطريق في عام 2018 إلى استكمال طريق حائل - رفحاء بـ90 مليون ريال.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
09:08 PM

"النقل" تعتمد المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع ازدواج طريق حائل – العلا

أمير المنطقة وافق عليه في يناير 2018م بتكلفة 300 مليون ريال

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خالد السليمي - حائل
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2,393

اعتمدت وزارة النقل المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع ازدواج طريق حائل - العلا (الشملي) القائم؛ وذلك بعد أن أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، أمير منطقة حائل، في يناير 2018 الموافقة على اعتماد ازدواجية الطريق.

وتفصيلاً، أوضح المدير العام لإدارة الطرق بمنطقة حائل، المهندس تركي الحميدي الشمري، أن ميزانية العام المالي 1440/ 1441هـ تضمنت اعتماد مرحلة جديدة لازدواج جزء من الطريق بتكلفة 300 مليون ريال، إضافة إلى تحسين وتعديل تقاطع العلا مع طريق حائل - المدينة المنورة القديم. مؤكدًا طرح المشروع قريبًا للمقاول.

وقدم "الشمري" شكره لأمير منطقة حائل ونائبه، ولوزير النقل ونائبه لشؤون الطرق، لجهدهم المتواصل في متابعة وإنجاز مشاريع الطرق بمنطقة حائل.

وطالب أمير حائل المقاولين بأن يكونوا في مكان الثقة، مؤكدًا أن ثقة ولي الأمر والمواطن بهم يجب أن تشعرهم بأداء عملهم بكل جهد وإخلاص.

وأشار أمير المنطقة خلال إعلانه ازدواجية الطريق في عام 2018 إلى استكمال طريق حائل - رفحاء بـ90 مليون ريال.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,077
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,743
29 مليار ..

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