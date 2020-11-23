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"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداء الإرهابي الجبان على محطة توزيع منتجات بترولية بجدة

المنظمة أكدت تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية

دانت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة في بيان لها، الاعتداء الإرهابي الجبان بمقذوف على محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية ضد المنشآت الحيوية النفطية، الأمر الذي يستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداء الإرهابي الجبان على محطة توزيع منتجات بترولية بجدة
سبق

دانت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة في بيان لها، الاعتداء الإرهابي الجبان بمقذوف على محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية ضد المنشآت الحيوية النفطية، الأمر الذي يستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
10:04 PM

"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداء الإرهابي الجبان على محطة توزيع منتجات بترولية بجدة

المنظمة أكدت تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية

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عبدالله الراجحي - جدة
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دانت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة في بيان لها، الاعتداء الإرهابي الجبان بمقذوف على محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية ضد المنشآت الحيوية النفطية، الأمر الذي يستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم.

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