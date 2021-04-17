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إنقاذ سيدة "سبعينية" من الشلل بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

عانت وضعًا صحيًّا سيئًا في ظل خطورة العملية

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة العمود الفقري بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة بمنطقة عسير، وبإشراف الدكتور صالح عبدالرحمن الخبتي الغامدي، من إنقاذ مواطنة سبعينية من الشلل بعد تعرضها لعدة إصابات بالعمود الفقري؛ مما أدى إلى الضغط على الحبل الشوكي، الأمر الذي قد يتسبب في عدم ممارسة حياتها الطبيعية.

وتحدثت ابنتها "شهد الهلالي" عن معاناة والدتها بأنها عانت خلال الفترة الماضية من وضع صحي سيئ؛ خاصة في ظل عدم التدخل الجراحي لخطورة العملية على صحة والدتها، ونجح الفريق الطبي لجراحة العمود الفقري بالتدخل الجراحي بإشراف المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله ببيشة، رئيس قسم وحدة العظام وجراحة العمود الفقري الدكتور صالح الخبتي ومساعده الدكتور أحمد مصطفى في إجراء العملية والتي استغرقت 10 ساعات.

وشهدت العملية ثلاث مراحل هي: استئصال الفقرة الثانية عشرة الصدرية، وزراعة فقرة صناعية، وتثبيت العمود الفقري بواسطة مسامير أسمنتية وقضبان، وتكللت جميعها - ولله الحمد- بالنجاح وخرجت بعدها المريضة إلى وحدة العناية المركزة ومن ثم إلى قسم التنويم بجراحة النساء.

وعبرت "الهلالي" عن شكرها للدكتور الخبتي والفريق المشارك، سائلة المولى عز وجل أن يكتب لهم الأجر والثواب على ما قدموه تجاه والدتها أثناء مرورها بهذه الأزمة الصحية.

ورفعت المريضة وابنتها أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووزير الصحة.

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إنقاذ سيدة "سبعينية" من الشلل بمستشفى الملك عبدالله ببيشة
سبق

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة العمود الفقري بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة بمنطقة عسير، وبإشراف الدكتور صالح عبدالرحمن الخبتي الغامدي، من إنقاذ مواطنة سبعينية من الشلل بعد تعرضها لعدة إصابات بالعمود الفقري؛ مما أدى إلى الضغط على الحبل الشوكي، الأمر الذي قد يتسبب في عدم ممارسة حياتها الطبيعية.

وتحدثت ابنتها "شهد الهلالي" عن معاناة والدتها بأنها عانت خلال الفترة الماضية من وضع صحي سيئ؛ خاصة في ظل عدم التدخل الجراحي لخطورة العملية على صحة والدتها، ونجح الفريق الطبي لجراحة العمود الفقري بالتدخل الجراحي بإشراف المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله ببيشة، رئيس قسم وحدة العظام وجراحة العمود الفقري الدكتور صالح الخبتي ومساعده الدكتور أحمد مصطفى في إجراء العملية والتي استغرقت 10 ساعات.

وشهدت العملية ثلاث مراحل هي: استئصال الفقرة الثانية عشرة الصدرية، وزراعة فقرة صناعية، وتثبيت العمود الفقري بواسطة مسامير أسمنتية وقضبان، وتكللت جميعها - ولله الحمد- بالنجاح وخرجت بعدها المريضة إلى وحدة العناية المركزة ومن ثم إلى قسم التنويم بجراحة النساء.

وعبرت "الهلالي" عن شكرها للدكتور الخبتي والفريق المشارك، سائلة المولى عز وجل أن يكتب لهم الأجر والثواب على ما قدموه تجاه والدتها أثناء مرورها بهذه الأزمة الصحية.

ورفعت المريضة وابنتها أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووزير الصحة.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
10:03 PM

إنقاذ سيدة "سبعينية" من الشلل بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

عانت وضعًا صحيًّا سيئًا في ظل خطورة العملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكن فريق طبي متخصص في جراحة العمود الفقري بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة بمنطقة عسير، وبإشراف الدكتور صالح عبدالرحمن الخبتي الغامدي، من إنقاذ مواطنة سبعينية من الشلل بعد تعرضها لعدة إصابات بالعمود الفقري؛ مما أدى إلى الضغط على الحبل الشوكي، الأمر الذي قد يتسبب في عدم ممارسة حياتها الطبيعية.

وتحدثت ابنتها "شهد الهلالي" عن معاناة والدتها بأنها عانت خلال الفترة الماضية من وضع صحي سيئ؛ خاصة في ظل عدم التدخل الجراحي لخطورة العملية على صحة والدتها، ونجح الفريق الطبي لجراحة العمود الفقري بالتدخل الجراحي بإشراف المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله ببيشة، رئيس قسم وحدة العظام وجراحة العمود الفقري الدكتور صالح الخبتي ومساعده الدكتور أحمد مصطفى في إجراء العملية والتي استغرقت 10 ساعات.

وشهدت العملية ثلاث مراحل هي: استئصال الفقرة الثانية عشرة الصدرية، وزراعة فقرة صناعية، وتثبيت العمود الفقري بواسطة مسامير أسمنتية وقضبان، وتكللت جميعها - ولله الحمد- بالنجاح وخرجت بعدها المريضة إلى وحدة العناية المركزة ومن ثم إلى قسم التنويم بجراحة النساء.

وعبرت "الهلالي" عن شكرها للدكتور الخبتي والفريق المشارك، سائلة المولى عز وجل أن يكتب لهم الأجر والثواب على ما قدموه تجاه والدتها أثناء مرورها بهذه الأزمة الصحية.

ورفعت المريضة وابنتها أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووزير الصحة.

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