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"منظمة اليونيسيف" توصي بفتح المدارس للأطفال في كل مكان

قالت: يجب أن نضع التعليم والمصالح الفضلى لهم في المقام الأول

أوصت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بفتح المدارس للأطفال في العام الحالي.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "لا يمكن أن يكون عام 2022 عامًا آخر من تعطل التعلم بسبب جائحة كوفيد-19. يجب أن نضع التعليم والمصالح الفضلى للأطفال في المقام الأول".

وأضافت المنظمة: "دعونا نُبقي المدارس مفتوحة لكل طفل في كل مكان".

وبعد توصية "اليونيسيف" بفتح المدارس للأطفال شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، لقناة mbc اليوم السبت على أن الخبراء والمختصين في السعودية يؤكدون أهمية العودة للدراسة واستمراريتها للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

وقال العبدالعالي: "نحن سعداء جدًّا بعودة أبنائنا وبناتنا للتعليم. وقد عادوا ببرامج يقوم بها زملاؤنا في التعليم إلى جانب وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة، وغيرها من الجهات المساندة. وبفضل تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية في المدارس شهدنا عودة آمنة وناجحة، وفيها صحة لأبنائنا وبناتنا".

وأوضح أن الخبراء والمختصين في السعودية يؤكدون أهمية هذه العودة، واستمراريتها؛ فهي مهمة لصحتهم.. وهذا ما عليه الخبراء في العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منظمة اليونيسيف" توصي بفتح المدارس للأطفال في كل مكان
سبق

أوصت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بفتح المدارس للأطفال في العام الحالي.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "لا يمكن أن يكون عام 2022 عامًا آخر من تعطل التعلم بسبب جائحة كوفيد-19. يجب أن نضع التعليم والمصالح الفضلى للأطفال في المقام الأول".

وأضافت المنظمة: "دعونا نُبقي المدارس مفتوحة لكل طفل في كل مكان".

وبعد توصية "اليونيسيف" بفتح المدارس للأطفال شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، لقناة mbc اليوم السبت على أن الخبراء والمختصين في السعودية يؤكدون أهمية العودة للدراسة واستمراريتها للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

وقال العبدالعالي: "نحن سعداء جدًّا بعودة أبنائنا وبناتنا للتعليم. وقد عادوا ببرامج يقوم بها زملاؤنا في التعليم إلى جانب وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة، وغيرها من الجهات المساندة. وبفضل تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية في المدارس شهدنا عودة آمنة وناجحة، وفيها صحة لأبنائنا وبناتنا".

وأوضح أن الخبراء والمختصين في السعودية يؤكدون أهمية هذه العودة، واستمراريتها؛ فهي مهمة لصحتهم.. وهذا ما عليه الخبراء في العالم.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
11:32 PM

"منظمة اليونيسيف" توصي بفتح المدارس للأطفال في كل مكان

قالت: يجب أن نضع التعليم والمصالح الفضلى لهم في المقام الأول

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
2,833

أوصت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بفتح المدارس للأطفال في العام الحالي.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "لا يمكن أن يكون عام 2022 عامًا آخر من تعطل التعلم بسبب جائحة كوفيد-19. يجب أن نضع التعليم والمصالح الفضلى للأطفال في المقام الأول".

وأضافت المنظمة: "دعونا نُبقي المدارس مفتوحة لكل طفل في كل مكان".

وبعد توصية "اليونيسيف" بفتح المدارس للأطفال شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، لقناة mbc اليوم السبت على أن الخبراء والمختصين في السعودية يؤكدون أهمية العودة للدراسة واستمراريتها للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

وقال العبدالعالي: "نحن سعداء جدًّا بعودة أبنائنا وبناتنا للتعليم. وقد عادوا ببرامج يقوم بها زملاؤنا في التعليم إلى جانب وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة، وغيرها من الجهات المساندة. وبفضل تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية في المدارس شهدنا عودة آمنة وناجحة، وفيها صحة لأبنائنا وبناتنا".

وأوضح أن الخبراء والمختصين في السعودية يؤكدون أهمية هذه العودة، واستمراريتها؛ فهي مهمة لصحتهم.. وهذا ما عليه الخبراء في العالم.

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