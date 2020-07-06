مهندسو أرامكو يؤدون الاختبار المهني.. عن بُعد

بالشراكة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب

أدى ما لا يقل عن 120 من مهندسي شركة أرامكو في مختلف مناطق المملكة، عن بُعد، الاختبار المهني للهيئة السعودية للمهندسين، حيث قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإجراء الاختبار بالشراكة مع الهيئة السعودية للمهندسين، والأكاديمية الفنية للخدمات التقنية في شركة أرامكو السعودية.

وقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإجراء اختبار تجريبي لتهيئة المختبرين عن بُعد على مدى يومين قبل الاختبار الفعلي وذلك باستخدام منصة إلكترونية توفر المراقبة الحية عن طريق الكاميرا الأساسية في جهاز المختبِر، وأخرى ثانوية في جهاز الجوال، لتوفير تغطية كاملة للبيئة المحيطة للمختبِر.

واستخدمت، لتحقيق ذلك، تقنية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المراقبة، ومراجعة الجودة التي تتم يدوياً، وعملية التسجيل ونتائج التطبيق للاختبار.

جدير بالذكر أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها في تطبيق اختبارات الهيئة السعودية للمهندسين عن بعد في المملكة، حيث أدى المختبرون الاختبار على فترتين الأولى اختباراً عاماً لمدة ثلاث ساعات بدأت من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة، وتلتها مباشرة فترة ثانية للاختبار التخصصي استمرت لثلاث ساعات أخرى. واشتملت التخصصات على الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والمدنية، إضافة للهندسة الكيميائية، والصناعية، وبعض التخصصات الأخرى.