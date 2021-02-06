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"البعيجان" يرفض بيع 10 فرديات بقيمة 110 ملايين ريال

محبةً لمنقيته النخبوية وتقديرًا لجمهور قطامات

كشف مالك قطامات الحاصلة على النخبة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة،

والمراكز الأولى في الفردي جل في النسخة الخامسة للمهرجان، عبد المحسن بن بعيجان العصيمي، عن عرض من شخصية

معروفة مهتمة بالإبل بقيمة 110 ملايين ريال لشراء 10 فرديات قطامات.

وقال إنه رفض العرض محبة لمنقيته النخبوية والتأكيد على عدم التفريط بفرديات المنقية وتقديرًا لجمهور قطامات.

جاء ذلك، خلال كلمة له في مأدبة عشاء تكريماً للأمير عبدالعزيز بن تركي بن سعود، والأمير سعود بن فيصل بن تركي بن سعود، بحضور عدد من رجال الأعمال وملاك الإبل والأصدقاء.

ورحب "البعيجان"، بالأمراء وضيوفه الكرام وشكرهم على تلبية الدعوة، مؤكدًا أن هذه اللقاءات الأخوية فيها تواصل وتعبير

عن المحبة والأخوة التي يتميز بها مجتمعنا المترابط بفضل الله وتوفيقه.

ونوه "البعيجان"، بدعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لنادي الإبل وتطوير المهرجانات التي ينظمها.

يذكر أن "البعيجان"، حقق نخبة النخبة في الوضح بمنقيته الشهيرة قطامات من أول نسخة يشارك فيها بمهرجان الملك

عبد العزيز، وأصبح هو المتسيد في هذا اللون رغم تواجد أسماء معروفة تمتلك الإبل الطيبة إلا أنه حصل على الريادة بمنقيته

الفريدة من نوعها التي تملكها بمبالغ طائلة تعدت الصفقات الأكبر في حينها وحققت له الريادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البعيجان" يرفض بيع 10 فرديات بقيمة 110 ملايين ريال
سبق

كشف مالك قطامات الحاصلة على النخبة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة،

والمراكز الأولى في الفردي جل في النسخة الخامسة للمهرجان، عبد المحسن بن بعيجان العصيمي، عن عرض من شخصية

معروفة مهتمة بالإبل بقيمة 110 ملايين ريال لشراء 10 فرديات قطامات.

وقال إنه رفض العرض محبة لمنقيته النخبوية والتأكيد على عدم التفريط بفرديات المنقية وتقديرًا لجمهور قطامات.

جاء ذلك، خلال كلمة له في مأدبة عشاء تكريماً للأمير عبدالعزيز بن تركي بن سعود، والأمير سعود بن فيصل بن تركي بن سعود، بحضور عدد من رجال الأعمال وملاك الإبل والأصدقاء.

ورحب "البعيجان"، بالأمراء وضيوفه الكرام وشكرهم على تلبية الدعوة، مؤكدًا أن هذه اللقاءات الأخوية فيها تواصل وتعبير

عن المحبة والأخوة التي يتميز بها مجتمعنا المترابط بفضل الله وتوفيقه.

ونوه "البعيجان"، بدعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لنادي الإبل وتطوير المهرجانات التي ينظمها.

يذكر أن "البعيجان"، حقق نخبة النخبة في الوضح بمنقيته الشهيرة قطامات من أول نسخة يشارك فيها بمهرجان الملك

عبد العزيز، وأصبح هو المتسيد في هذا اللون رغم تواجد أسماء معروفة تمتلك الإبل الطيبة إلا أنه حصل على الريادة بمنقيته

الفريدة من نوعها التي تملكها بمبالغ طائلة تعدت الصفقات الأكبر في حينها وحققت له الريادة.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
04:31 PM

"البعيجان" يرفض بيع 10 فرديات بقيمة 110 ملايين ريال

محبةً لمنقيته النخبوية وتقديرًا لجمهور قطامات

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حمد الفراج - الرياض
12
7,775

كشف مالك قطامات الحاصلة على النخبة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة،

والمراكز الأولى في الفردي جل في النسخة الخامسة للمهرجان، عبد المحسن بن بعيجان العصيمي، عن عرض من شخصية

معروفة مهتمة بالإبل بقيمة 110 ملايين ريال لشراء 10 فرديات قطامات.

وقال إنه رفض العرض محبة لمنقيته النخبوية والتأكيد على عدم التفريط بفرديات المنقية وتقديرًا لجمهور قطامات.

جاء ذلك، خلال كلمة له في مأدبة عشاء تكريماً للأمير عبدالعزيز بن تركي بن سعود، والأمير سعود بن فيصل بن تركي بن سعود، بحضور عدد من رجال الأعمال وملاك الإبل والأصدقاء.

ورحب "البعيجان"، بالأمراء وضيوفه الكرام وشكرهم على تلبية الدعوة، مؤكدًا أن هذه اللقاءات الأخوية فيها تواصل وتعبير

عن المحبة والأخوة التي يتميز بها مجتمعنا المترابط بفضل الله وتوفيقه.

ونوه "البعيجان"، بدعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لنادي الإبل وتطوير المهرجانات التي ينظمها.

يذكر أن "البعيجان"، حقق نخبة النخبة في الوضح بمنقيته الشهيرة قطامات من أول نسخة يشارك فيها بمهرجان الملك

عبد العزيز، وأصبح هو المتسيد في هذا اللون رغم تواجد أسماء معروفة تمتلك الإبل الطيبة إلا أنه حصل على الريادة بمنقيته

الفريدة من نوعها التي تملكها بمبالغ طائلة تعدت الصفقات الأكبر في حينها وحققت له الريادة.

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