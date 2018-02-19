"التجارة" تُشهِّر بمنشأة تبيع أدواتٍ كهربائيةً مغشوشة

شهرت وزارة التجارة بمنشأة تختص في تجارة الأدوات الكهربائية والصحية بمدينة جازان بعد صدور حكم قضائي نهائي يدين صاحبة المنشأة والعامل المسؤول من جنسية يمنية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض أفياش كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.



ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان متضمناً غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوعين، ومصادرة وإتلاف المنتجات والأدوات المضبوط، وإبعاد المقيم عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.



وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة مع عدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.



وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.