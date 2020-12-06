النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تكريم أسرة متطوع توفي خلال مشاركته في حملة "برًّا بمكة"

في بادرة وفاء تزامنًا مع "اليوم العالمي للتطوّع"

كرم مركز حي المعابدة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، أسرة عبد الله بن محمد الهاشمي، أحد أعضاء مركز حي المعابدة، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا خلال عمله متطوعًا ومشاركًا في حملة "برًّا بمكة".

جاء ذلك خلال مبادرة اليوم العالمي للتطوع التي نظمها المركز، بحضور عدد من أعضاء المركز والمتطوعين والمتطوعات.

وقال مدير مركز حي المعابدة الشيخ سالم بن عبيد الصواط: إن العمل التطوعي يقدم رسالة إنسانية مجتمعية قيّمة حضارية، تحثّ على التراحم والتسامح والبذل والعطاء وتمنح الإيجابية والسعادة للمتطوعين والمجتمع.

وأضاف أن "رؤية المملكة 2030" تعكس الاهتمام بتعميق قيمة التطوع في حياة المجتمع، وتطالب بتطوير وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي، واستقطاب المزيد من المتطوعين.

مركز حي المعابدة مكة المكرمة اليوم العالمي للتطوّع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تكريم أسرة متطوع توفي خلال مشاركته في حملة "برًّا بمكة"
سبق

كرم مركز حي المعابدة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، أسرة عبد الله بن محمد الهاشمي، أحد أعضاء مركز حي المعابدة، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا خلال عمله متطوعًا ومشاركًا في حملة "برًّا بمكة".

جاء ذلك خلال مبادرة اليوم العالمي للتطوع التي نظمها المركز، بحضور عدد من أعضاء المركز والمتطوعين والمتطوعات.

وقال مدير مركز حي المعابدة الشيخ سالم بن عبيد الصواط: إن العمل التطوعي يقدم رسالة إنسانية مجتمعية قيّمة حضارية، تحثّ على التراحم والتسامح والبذل والعطاء وتمنح الإيجابية والسعادة للمتطوعين والمجتمع.

وأضاف أن "رؤية المملكة 2030" تعكس الاهتمام بتعميق قيمة التطوع في حياة المجتمع، وتطالب بتطوير وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي، واستقطاب المزيد من المتطوعين.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
08:19 PM

تكريم أسرة متطوع توفي خلال مشاركته في حملة "برًّا بمكة"

في بادرة وفاء تزامنًا مع "اليوم العالمي للتطوّع"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
1,150

كرم مركز حي المعابدة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، أسرة عبد الله بن محمد الهاشمي، أحد أعضاء مركز حي المعابدة، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا خلال عمله متطوعًا ومشاركًا في حملة "برًّا بمكة".

جاء ذلك خلال مبادرة اليوم العالمي للتطوع التي نظمها المركز، بحضور عدد من أعضاء المركز والمتطوعين والمتطوعات.

وقال مدير مركز حي المعابدة الشيخ سالم بن عبيد الصواط: إن العمل التطوعي يقدم رسالة إنسانية مجتمعية قيّمة حضارية، تحثّ على التراحم والتسامح والبذل والعطاء وتمنح الإيجابية والسعادة للمتطوعين والمجتمع.

وأضاف أن "رؤية المملكة 2030" تعكس الاهتمام بتعميق قيمة التطوع في حياة المجتمع، وتطالب بتطوير وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي، واستقطاب المزيد من المتطوعين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,374
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,216
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,824

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة