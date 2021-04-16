سويد الحارثي- عسير: هطلت، قبل قليل، أمطار متوسطة على مركز بللحمر، شمال عسير، سالت على إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب.

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على بللحمر والحرارة 16 درجة سويد الحارثي سبق 2021-04-16 سويد الحارثي- عسير: هطلت، قبل قليل، أمطار متوسطة على مركز بللحمر، شمال عسير، سالت على إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب. فيما وثقت عدسة "سبق" مشاهد لمناطق هطول الأمطار، فيما سجلت درجة الحرارة 16 درجة مئوية.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442 05:24 PM

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على بللحمر والحرارة 16 درجة سالت على إثرها بعض الأودية وارتوت بها الشعاب





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سويد الحارثي- عسير: هطلت، قبل قليل، أمطار متوسطة على مركز بللحمر، شمال عسير، سالت على إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب.

فيما وثقت عدسة "سبق" مشاهد لمناطق هطول الأمطار، فيما سجلت درجة الحرارة 16 درجة مئوية.