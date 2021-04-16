بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على بللحمر والحرارة 16 درجة

سويد الحارثي- عسير: هطلت، قبل قليل، أمطار متوسطة على مركز بللحمر، شمال عسير، سالت على إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب.
فيما وثقت عدسة "سبق" مشاهد لمناطق هطول الأمطار، فيما سجلت درجة الحرارة 16 درجة مئوية.
سويد الحارثي- عسير: هطلت، قبل قليل، أمطار متوسطة على مركز بللحمر، شمال عسير، سالت على إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب.
فيما وثقت عدسة "سبق" مشاهد لمناطق هطول الأمطار، فيما سجلت درجة الحرارة 16 درجة مئوية.
سويد الحارثي- عسير: هطلت، قبل قليل، أمطار متوسطة على مركز بللحمر، شمال عسير، سالت على إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب.
فيما وثقت عدسة "سبق" مشاهد لمناطق هطول الأمطار، فيما سجلت درجة الحرارة 16 درجة مئوية.
سويد الحارثي- عسير: هطلت، قبل قليل، أمطار متوسطة على مركز بللحمر، شمال عسير، سالت على إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب.
فيما وثقت عدسة "سبق" مشاهد لمناطق هطول الأمطار، فيما سجلت درجة الحرارة 16 درجة مئوية.