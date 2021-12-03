احتفل الشيخ معيض رجاء الله النامي الجامعي، شيخ قبيلة ذوي نامي من الجوامع، بزواج ابنه "عبدالعزيز" في إحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور غفير من الأقارب والأصدقاء، وشهد الاحتفال وجود عدد كبير من نجوم الساحة الشعرية بالمملكة والخليج العربي.
خبر عاجل
وزارة الداخلية: الحصول على الجرعة التنشيطية (المعززة) شرط لاستمرار حالة التحصين بعد مضي 8 أشهر من تلقي الجرعتين
الشيخ معيض النامي يحتفل بزواج ابنه "عبدالعزيز"
احتفل الشيخ معيض رجاء الله النامي الجامعي، شيخ قبيلة ذوي نامي من الجوامع، بزواج ابنه "عبدالعزيز" في إحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور غفير من الأقارب والأصدقاء، وشهد الاحتفال وجود عدد كبير من نجوم الساحة الشعرية بالمملكة والخليج العربي.
اعلان
الشيخ معيض النامي يحتفل بزواج ابنه "عبدالعزيز"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-03
03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
06:36 PM
الشيخ معيض النامي يحتفل بزواج ابنه "عبدالعزيز"
احتفل الشيخ معيض رجاء الله النامي الجامعي، شيخ قبيلة ذوي نامي من الجوامع، بزواج ابنه "عبدالعزيز" في إحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور غفير من الأقارب والأصدقاء، وشهد الاحتفال وجود عدد كبير من نجوم الساحة الشعرية بالمملكة والخليج العربي.
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
13,111
201,250 سيارة ..
05 يوليو
12,506
38 مليار ..
23 يوليو
14,296
2.5 مليار ..
30 يناير
15,335
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟
عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع
ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!
صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!
مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!
بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!
محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي
جمعان الكرت
شكرًا الهلال
محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة
ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!
ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!
بندر مغرم الشهري