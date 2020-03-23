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"أمانة الرياض": إغلاق وفرض غرامات على ٥٠٦ محال تجارية خالفت قرار الإغلاق الاحترازي

مقاهٍ شعبية ومحال حلاقة ومطاعم ومراكز رياضية وصالات ترفيهية

أغلقت أمانة منطقة الرياض ٥٠٦ محال تجارية مشمولة بقرارات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا ضمن نطاق مدينة الرياض خلال الأيام السبعة الماضية، وطبقت بحق المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، وأحالت المُلاك إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتنوعت أنشطة المحال المخالفة ما بين مقاهٍ شعبية، ومحال حلاقة رجالية، ومطاعم تقدم خدماتها داخل أروقتها، ومراكز رياضية، وصالات ترفيهية.. وجرى التعامل معها وفق ما تقتضيه الأنظمة من تعليمات صارمة؛ لما تشكله تلك الأنشطة من خطورة على سلامة السكان في هذه المرحلة.

وينفِّذ مراقبو الأمانة جولات تفتيشية يومية لضمان امتثال المنشآت للتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، إلى جانب الاهتمام بجولات الإصحاح البيئي، وما تشمله من تعقيم، ورش المبيدات، والعناية بنظافة الأماكن العامة ذات التردد السكاني المرتفع، كالسوبر ماركت والصيدليات.

وتشدد أمانة الرياض على مُلاك المنشآت التجارية كافة بضرورة اتباع التعليمات، والالتزام بها، والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، متمنية السلامة والصحة للجميع.

فيروس كورونا الجديد أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الرياض": إغلاق وفرض غرامات على ٥٠٦ محال تجارية خالفت قرار الإغلاق الاحترازي
سبق

أغلقت أمانة منطقة الرياض ٥٠٦ محال تجارية مشمولة بقرارات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا ضمن نطاق مدينة الرياض خلال الأيام السبعة الماضية، وطبقت بحق المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، وأحالت المُلاك إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتنوعت أنشطة المحال المخالفة ما بين مقاهٍ شعبية، ومحال حلاقة رجالية، ومطاعم تقدم خدماتها داخل أروقتها، ومراكز رياضية، وصالات ترفيهية.. وجرى التعامل معها وفق ما تقتضيه الأنظمة من تعليمات صارمة؛ لما تشكله تلك الأنشطة من خطورة على سلامة السكان في هذه المرحلة.

وينفِّذ مراقبو الأمانة جولات تفتيشية يومية لضمان امتثال المنشآت للتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، إلى جانب الاهتمام بجولات الإصحاح البيئي، وما تشمله من تعقيم، ورش المبيدات، والعناية بنظافة الأماكن العامة ذات التردد السكاني المرتفع، كالسوبر ماركت والصيدليات.

وتشدد أمانة الرياض على مُلاك المنشآت التجارية كافة بضرورة اتباع التعليمات، والالتزام بها، والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، متمنية السلامة والصحة للجميع.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:12 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:31 PM

"أمانة الرياض": إغلاق وفرض غرامات على ٥٠٦ محال تجارية خالفت قرار الإغلاق الاحترازي

مقاهٍ شعبية ومحال حلاقة ومطاعم ومراكز رياضية وصالات ترفيهية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,837

أغلقت أمانة منطقة الرياض ٥٠٦ محال تجارية مشمولة بقرارات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا ضمن نطاق مدينة الرياض خلال الأيام السبعة الماضية، وطبقت بحق المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، وأحالت المُلاك إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتنوعت أنشطة المحال المخالفة ما بين مقاهٍ شعبية، ومحال حلاقة رجالية، ومطاعم تقدم خدماتها داخل أروقتها، ومراكز رياضية، وصالات ترفيهية.. وجرى التعامل معها وفق ما تقتضيه الأنظمة من تعليمات صارمة؛ لما تشكله تلك الأنشطة من خطورة على سلامة السكان في هذه المرحلة.

وينفِّذ مراقبو الأمانة جولات تفتيشية يومية لضمان امتثال المنشآت للتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، إلى جانب الاهتمام بجولات الإصحاح البيئي، وما تشمله من تعقيم، ورش المبيدات، والعناية بنظافة الأماكن العامة ذات التردد السكاني المرتفع، كالسوبر ماركت والصيدليات.

وتشدد أمانة الرياض على مُلاك المنشآت التجارية كافة بضرورة اتباع التعليمات، والالتزام بها، والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، متمنية السلامة والصحة للجميع.

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