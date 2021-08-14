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مواطن شاب يلفت انتباه فرنسيين في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

لفت المواطن الشاب محمد المالكي انتباه الصقارين الفرنسيين بمهارته وإلمامه باللغة الفرنسية مترجمًا لهم تفاصيل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.

وعن لغته الفرنسية أوضح المالكي أنه تعلمها أثناء مرافقته والده في فرنسا عندما كان طفلاً في الثالثة من عمره، وصقل لغته حينما عاد لدراستها في مدرسة فرنسية بالسعودية؛ ليمتلك اليوم مهارة وقدرة على التحدث بثلاث لغات (العربية، الفرنسية والإنجليزية).

وكان المزاد فرصة مثالية لكل من يرغب في التعرف على الصقور أكثر، بحسب رأي المالكي، الذي وصف جولته في المزاد بالمميزة بعد زيارته مزرعتَين فرنسيتَين في هذه التظاهرة الدولية، وتعلم مزايا الصقور وأنواعها وأسعارها، واكتشف أنها هواية ممتعة.

واختتم حديثه بقوله: "استمتعتُ بالتجربة، وتعلمت منها الكثير، وأفكر بتكرارها مجددًا في المزادات القادمة، والفعاليات ذات الطابع الدولي لنادي الصقور السعودي".

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن شاب يلفت انتباه فرنسيين في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
سبق

لفت المواطن الشاب محمد المالكي انتباه الصقارين الفرنسيين بمهارته وإلمامه باللغة الفرنسية مترجمًا لهم تفاصيل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.

وعن لغته الفرنسية أوضح المالكي أنه تعلمها أثناء مرافقته والده في فرنسا عندما كان طفلاً في الثالثة من عمره، وصقل لغته حينما عاد لدراستها في مدرسة فرنسية بالسعودية؛ ليمتلك اليوم مهارة وقدرة على التحدث بثلاث لغات (العربية، الفرنسية والإنجليزية).

وكان المزاد فرصة مثالية لكل من يرغب في التعرف على الصقور أكثر، بحسب رأي المالكي، الذي وصف جولته في المزاد بالمميزة بعد زيارته مزرعتَين فرنسيتَين في هذه التظاهرة الدولية، وتعلم مزايا الصقور وأنواعها وأسعارها، واكتشف أنها هواية ممتعة.

واختتم حديثه بقوله: "استمتعتُ بالتجربة، وتعلمت منها الكثير، وأفكر بتكرارها مجددًا في المزادات القادمة، والفعاليات ذات الطابع الدولي لنادي الصقور السعودي".

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
11:54 PM

مواطن شاب يلفت انتباه فرنسيين في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لفت المواطن الشاب محمد المالكي انتباه الصقارين الفرنسيين بمهارته وإلمامه باللغة الفرنسية مترجمًا لهم تفاصيل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.

وعن لغته الفرنسية أوضح المالكي أنه تعلمها أثناء مرافقته والده في فرنسا عندما كان طفلاً في الثالثة من عمره، وصقل لغته حينما عاد لدراستها في مدرسة فرنسية بالسعودية؛ ليمتلك اليوم مهارة وقدرة على التحدث بثلاث لغات (العربية، الفرنسية والإنجليزية).

وكان المزاد فرصة مثالية لكل من يرغب في التعرف على الصقور أكثر، بحسب رأي المالكي، الذي وصف جولته في المزاد بالمميزة بعد زيارته مزرعتَين فرنسيتَين في هذه التظاهرة الدولية، وتعلم مزايا الصقور وأنواعها وأسعارها، واكتشف أنها هواية ممتعة.

واختتم حديثه بقوله: "استمتعتُ بالتجربة، وتعلمت منها الكثير، وأفكر بتكرارها مجددًا في المزادات القادمة، والفعاليات ذات الطابع الدولي لنادي الصقور السعودي".

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