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"النصر" يضل الطريق للفوز .. ويتعادل مع "الرائد"

على ملعبه وبين جماهيره

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم تحقيق نتائجه السلبية، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي عندما واجه الرائد مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 12 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الأول عن طريق كريم البركاوي للرائد في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل للنصر محترفه البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 24.

اللاعب ايدير لوبيز يعاود التقدم للرائد بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 قبل أن يتعادل للنصر علي لاجامي في الدقيقة "45+2".

بتلك النتيجة يرفع النصر رصيده للنقطة رقم 14 كما رفع الرائد هو الآخر رصيده للنقطة رقم 18.

النصر الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يضل الطريق للفوز .. ويتعادل مع "الرائد"
سبق

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم تحقيق نتائجه السلبية، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي عندما واجه الرائد مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 12 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الأول عن طريق كريم البركاوي للرائد في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل للنصر محترفه البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 24.

اللاعب ايدير لوبيز يعاود التقدم للرائد بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 قبل أن يتعادل للنصر علي لاجامي في الدقيقة "45+2".

بتلك النتيجة يرفع النصر رصيده للنقطة رقم 14 كما رفع الرائد هو الآخر رصيده للنقطة رقم 18.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
09:53 PM

"النصر" يضل الطريق للفوز .. ويتعادل مع "الرائد"

على ملعبه وبين جماهيره

A A A
محمد السيّد - الرياض
19
2,100

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم تحقيق نتائجه السلبية، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي عندما واجه الرائد مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 12 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الأول عن طريق كريم البركاوي للرائد في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل للنصر محترفه البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 24.

اللاعب ايدير لوبيز يعاود التقدم للرائد بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 قبل أن يتعادل للنصر علي لاجامي في الدقيقة "45+2".

بتلك النتيجة يرفع النصر رصيده للنقطة رقم 14 كما رفع الرائد هو الآخر رصيده للنقطة رقم 18.

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