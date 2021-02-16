اعتراض وتدمير "درون" مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه مطار أبها الدولي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #مطار_أبها الدولي.
وقال التحالف: تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، ولا إصابات أو خسائر.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #مطار_أبها الدولي.
وقال التحالف: تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، ولا إصابات أو خسائر.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #مطار_أبها الدولي.
وقال التحالف: تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، ولا إصابات أو خسائر.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #مطار_أبها الدولي.
وقال التحالف: تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، ولا إصابات أو خسائر.