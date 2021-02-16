وقال التحالف: تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، ولا إصابات أو خسائر.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #مطار_أبها الدولي.

اعتراض وتدمير "درون" مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه مطار أبها الدولي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-16 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #مطار_أبها الدولي. وقال التحالف: تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، ولا إصابات أو خسائر.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442 11:17 AM

اخر تعديل 16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442 11:53 AM

اعتراض وتدمير "درون" مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه مطار أبها الدولي التحالف: تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض ولا إصابات أو خسائر





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #مطار_أبها الدولي.

وقال التحالف: تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، ولا إصابات أو خسائر.