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اعتراض وتدمير "درون" مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه مطار أبها الدولي

التحالف: تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض ولا إصابات أو خسائر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #مطار_أبها الدولي.

وقال التحالف: تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، ولا إصابات أو خسائر.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتراض وتدمير "درون" مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه مطار أبها الدولي
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #مطار_أبها الدولي.

وقال التحالف: تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، ولا إصابات أو خسائر.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
11:17 AM
اخر تعديل
16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
11:53 AM

اعتراض وتدمير "درون" مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه مطار أبها الدولي

التحالف: تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض ولا إصابات أو خسائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,951

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #مطار_أبها الدولي.

وقال التحالف: تناثر بعض الشظايا نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، ولا إصابات أو خسائر.

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