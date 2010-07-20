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"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1091 خلال الـ24 ساعة الماضية

مختصّ في الأمن الفكري: لا ينتقد قرار قصر الحجّ هذا العام إلا جاهل أو مغرض

قال لـ"سبق": السعودية حقّقت مقاصد الشريعة فأقامت الشريعة وحفظت النفوس

أكد رئيس الأمن الفكري أستاذ العقيدة بجامعة حائل الأستاذ الدكتور أحمد الرضيمان، أن قرار المملكة بقصر الحج على الداخل حقّق مقاصد الشريعة الإسلامية وساهم في إقامة شعيرة الحج، وحفظ النفوس من الإصابة بعدوى كورونا، مبينًا أنه لا ينتقد هذا القرار إلا جاهل أو مغرض.

ووجه "الرضيمان" عبر "سبق" رسالة شكر من مسجد نمرة بعرفات الطاهرة، للقيادة الرشيدة وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، التي تبذل كل غالٍ ونفيس ليحظى حجاج بيت الله براحة كبيرة ويتفرغوا في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، للدعاء والتضرع لله جل وعلا.

وقال: يوم أمس هو يوم عظيم ينزل فيه الله عشية عرفة فيباهي بعباده ملائكتَه، ويعمهم برحمته.

وثمن "الرضيمان" الجهود التوعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بإدارة وزيرها الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، موضحًا أن جهود الوزارة بمساجد المشاعر والمواقيت مشاهدة وملموسة في تنفيذ توجيهات القيادة لخدمة حجاج بيت الله.

وأضاف: المتابع للجهود التي تتشارك في تقديمها مختلف أجهزة الدولة في خدمة الحجاج يرى أثر ذلك في خدمة الحجاج وراحتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختصّ في الأمن الفكري: لا ينتقد قرار قصر الحجّ هذا العام إلا جاهل أو مغرض
سبق

أكد رئيس الأمن الفكري أستاذ العقيدة بجامعة حائل الأستاذ الدكتور أحمد الرضيمان، أن قرار المملكة بقصر الحج على الداخل حقّق مقاصد الشريعة الإسلامية وساهم في إقامة شعيرة الحج، وحفظ النفوس من الإصابة بعدوى كورونا، مبينًا أنه لا ينتقد هذا القرار إلا جاهل أو مغرض.

ووجه "الرضيمان" عبر "سبق" رسالة شكر من مسجد نمرة بعرفات الطاهرة، للقيادة الرشيدة وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، التي تبذل كل غالٍ ونفيس ليحظى حجاج بيت الله براحة كبيرة ويتفرغوا في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، للدعاء والتضرع لله جل وعلا.

وقال: يوم أمس هو يوم عظيم ينزل فيه الله عشية عرفة فيباهي بعباده ملائكتَه، ويعمهم برحمته.

وثمن "الرضيمان" الجهود التوعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بإدارة وزيرها الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، موضحًا أن جهود الوزارة بمساجد المشاعر والمواقيت مشاهدة وملموسة في تنفيذ توجيهات القيادة لخدمة حجاج بيت الله.

وأضاف: المتابع للجهود التي تتشارك في تقديمها مختلف أجهزة الدولة في خدمة الحجاج يرى أثر ذلك في خدمة الحجاج وراحتهم.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
05:44 PM

مختصّ في الأمن الفكري: لا ينتقد قرار قصر الحجّ هذا العام إلا جاهل أو مغرض

قال لـ"سبق": السعودية حقّقت مقاصد الشريعة فأقامت الشريعة وحفظت النفوس

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
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أكد رئيس الأمن الفكري أستاذ العقيدة بجامعة حائل الأستاذ الدكتور أحمد الرضيمان، أن قرار المملكة بقصر الحج على الداخل حقّق مقاصد الشريعة الإسلامية وساهم في إقامة شعيرة الحج، وحفظ النفوس من الإصابة بعدوى كورونا، مبينًا أنه لا ينتقد هذا القرار إلا جاهل أو مغرض.

ووجه "الرضيمان" عبر "سبق" رسالة شكر من مسجد نمرة بعرفات الطاهرة، للقيادة الرشيدة وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، التي تبذل كل غالٍ ونفيس ليحظى حجاج بيت الله براحة كبيرة ويتفرغوا في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، للدعاء والتضرع لله جل وعلا.

وقال: يوم أمس هو يوم عظيم ينزل فيه الله عشية عرفة فيباهي بعباده ملائكتَه، ويعمهم برحمته.

وثمن "الرضيمان" الجهود التوعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بإدارة وزيرها الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، موضحًا أن جهود الوزارة بمساجد المشاعر والمواقيت مشاهدة وملموسة في تنفيذ توجيهات القيادة لخدمة حجاج بيت الله.

وأضاف: المتابع للجهود التي تتشارك في تقديمها مختلف أجهزة الدولة في خدمة الحجاج يرى أثر ذلك في خدمة الحجاج وراحتهم.

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