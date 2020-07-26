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في حدث نادر.. شاهد هطول أمطار صيفية على أجزاء من منطقة الرياض

خلال ٣ أيام.. وشملت شقراء وأشيقر وملهم الصفرات والغاط

في حدث نادر هطلت أمطار صيفية على أجزاء متفرقة شمال منطقة الرياض؛ وجرت معها بعض الأودية الصغيرة والشعاب، وارتوت إثرها الأرض.

وبدأت الأمطار في الهطول أمس الأول الخميس على أجزاء متفرقة من مدينة الرياض، شملت مركز ملهم وشعاب محارق جنوب تمير والصفرات.

وفي مساء أمس الجمعة هطلت الأمطار على أجزاء من محافظة الغاط؛ وجرى معها عدد من الشعاب والأودية الصغيرة. بينما هطلت اليوم السبت أمطار متوسطة على محافظة شقراء ومركز أشيقر.

يُذكر أن هطول الأمطار الصيفية على المنطقة الوسطى في هذه الأوقات يعتبر حدثًا نادرًا؛ إذ تتكون -بإذن الله- فوق الخليج العربي وبحر العرب، وتدفعها الرياح للمنطقة من الشرق للغرب. ويؤكد كبار السن حدوثها في سنوات سابقة بشكل نادر، مشيرين إلى أنها قد تتسبب في أحيان كثيرة في الإضرار بثمار النخيل التي اكتمل نضجها.

سيول أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في حدث نادر.. شاهد هطول أمطار صيفية على أجزاء من منطقة الرياض
سبق

في حدث نادر هطلت أمطار صيفية على أجزاء متفرقة شمال منطقة الرياض؛ وجرت معها بعض الأودية الصغيرة والشعاب، وارتوت إثرها الأرض.

وبدأت الأمطار في الهطول أمس الأول الخميس على أجزاء متفرقة من مدينة الرياض، شملت مركز ملهم وشعاب محارق جنوب تمير والصفرات.

وفي مساء أمس الجمعة هطلت الأمطار على أجزاء من محافظة الغاط؛ وجرى معها عدد من الشعاب والأودية الصغيرة. بينما هطلت اليوم السبت أمطار متوسطة على محافظة شقراء ومركز أشيقر.

يُذكر أن هطول الأمطار الصيفية على المنطقة الوسطى في هذه الأوقات يعتبر حدثًا نادرًا؛ إذ تتكون -بإذن الله- فوق الخليج العربي وبحر العرب، وتدفعها الرياح للمنطقة من الشرق للغرب. ويؤكد كبار السن حدوثها في سنوات سابقة بشكل نادر، مشيرين إلى أنها قد تتسبب في أحيان كثيرة في الإضرار بثمار النخيل التي اكتمل نضجها.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
12:00 AM

في حدث نادر.. شاهد هطول أمطار صيفية على أجزاء من منطقة الرياض

خلال ٣ أيام.. وشملت شقراء وأشيقر وملهم الصفرات والغاط

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فلاح الجوفان - الرياض
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5,939

في حدث نادر هطلت أمطار صيفية على أجزاء متفرقة شمال منطقة الرياض؛ وجرت معها بعض الأودية الصغيرة والشعاب، وارتوت إثرها الأرض.

وبدأت الأمطار في الهطول أمس الأول الخميس على أجزاء متفرقة من مدينة الرياض، شملت مركز ملهم وشعاب محارق جنوب تمير والصفرات.

وفي مساء أمس الجمعة هطلت الأمطار على أجزاء من محافظة الغاط؛ وجرى معها عدد من الشعاب والأودية الصغيرة. بينما هطلت اليوم السبت أمطار متوسطة على محافظة شقراء ومركز أشيقر.

يُذكر أن هطول الأمطار الصيفية على المنطقة الوسطى في هذه الأوقات يعتبر حدثًا نادرًا؛ إذ تتكون -بإذن الله- فوق الخليج العربي وبحر العرب، وتدفعها الرياح للمنطقة من الشرق للغرب. ويؤكد كبار السن حدوثها في سنوات سابقة بشكل نادر، مشيرين إلى أنها قد تتسبب في أحيان كثيرة في الإضرار بثمار النخيل التي اكتمل نضجها.

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