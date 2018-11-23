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ثلاثاء الأبطال.. 8 مباريات بالجولة الخامسة لمجموعات أوروبا

نزهة للبايرن وتحدي برشلونة ومواجهة نارية بين تشيلسي واليوفي

تقام اليوم الثلاثاء، ثماني مباريات في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية بحسب "روسيا اليوم":

المجموعة الخامسة

دينامو كييف # بايرن ميونخ- الساعة 20:45

برشلونة # بنفيكا- الساعة 23:00

المجموعة السادسة

فياريال # مانشستر يونايتد- الساعة 20:45

يونغ بويز # أتالانتا- الساعة 23:00

المجموعة السابعة

ليل # سالزبورغ- الساعة 23:00

إشبيلية# فولفسبورغ- الساعة 23:00

المجموعة الثامنة

مالمو # زينيت- الساعة 23:00

تشيلسي # يوفنتوس- الساعة 23:00

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ثلاثاء الأبطال.. 8 مباريات بالجولة الخامسة لمجموعات أوروبا
سبق

تقام اليوم الثلاثاء، ثماني مباريات في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية بحسب "روسيا اليوم":

المجموعة الخامسة

دينامو كييف # بايرن ميونخ- الساعة 20:45

برشلونة # بنفيكا- الساعة 23:00

المجموعة السادسة

فياريال # مانشستر يونايتد- الساعة 20:45

يونغ بويز # أتالانتا- الساعة 23:00

المجموعة السابعة

ليل # سالزبورغ- الساعة 23:00

إشبيلية# فولفسبورغ- الساعة 23:00

المجموعة الثامنة

مالمو # زينيت- الساعة 23:00

تشيلسي # يوفنتوس- الساعة 23:00

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
09:28 AM

ثلاثاء الأبطال.. 8 مباريات بالجولة الخامسة لمجموعات أوروبا

نزهة للبايرن وتحدي برشلونة ومواجهة نارية بين تشيلسي واليوفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقام اليوم الثلاثاء، ثماني مباريات في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية بحسب "روسيا اليوم":

المجموعة الخامسة

دينامو كييف # بايرن ميونخ- الساعة 20:45

برشلونة # بنفيكا- الساعة 23:00

المجموعة السادسة

فياريال # مانشستر يونايتد- الساعة 20:45

يونغ بويز # أتالانتا- الساعة 23:00

المجموعة السابعة

ليل # سالزبورغ- الساعة 23:00

إشبيلية# فولفسبورغ- الساعة 23:00

المجموعة الثامنة

مالمو # زينيت- الساعة 23:00

تشيلسي # يوفنتوس- الساعة 23:00

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,776
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,299
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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