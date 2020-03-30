صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه بالإشارة للفيديوهات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها مجموعة من المواطنين بعد إحضارهم حلاقاً داخل استراحة، في تجاوز لقرار إغلاق محالّ الحلاقة احترازياً ومنع ممارستها، في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطهم وإيقافهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

شرطة الجوف: ضبط مواطنين خالفوا الإجراءات الوقائية للحد من "كورونا" واحضروا حلاق في استراحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-30 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه بالإشارة للفيديوهات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها مجموعة من المواطنين بعد إحضارهم حلاقاً داخل استراحة، في تجاوز لقرار إغلاق محالّ الحلاقة احترازياً ومنع ممارستها، في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطهم وإيقافهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 07:09 PM

اخر تعديل 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 12:31 AM

شرطة الجوف: ضبط مواطنين خالفوا الإجراءات الوقائية للحد من "كورونا" واحضروا حلاق في استراحة قاموا بتوثيق المخالفة ونشرها على مواقع التواصل





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه بالإشارة للفيديوهات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها مجموعة من المواطنين بعد إحضارهم حلاقاً داخل استراحة، في تجاوز لقرار إغلاق محالّ الحلاقة احترازياً ومنع ممارستها، في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطهم وإيقافهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.