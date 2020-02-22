شاهد .. الداعية عائض القرني يعرِّي أردوغان بسقط القناع

عبر مقطع فيديو نشره بحسابه بتويتر وتم تداوله على نطاق واسع

نشر الداعية الدكتور عائض القرني مقطع فيديو، يكشف حقيقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخداعه لجميع المسلمين في العالم، مشيرًا إلى أنه كان ضحية لخداعه وتدليسه لسنوات بنصرة الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو، زاد على ست دقائق، استعرض خلاله الدكتور القرني التاريخ الأسود للرئيس التركي تجاه قضايا المسلمين التي انخدع بها الكثير من المسلمين في العالم، مؤكدًا أنه كان في السابق قد أثنى عليه كغيره من المسلمين الذين انخدعوا به كثيرًا.

واستعرض القرني خلال المقطع تاريخ الرئيس التركي، وموالاته للصهاينة بفتح سفاراتهم، ومتاجرته بقضايا المسلمين، وعدائه الظاهر لبلاد الحرمين الشريفين، وقيادتها الرشيدة، موضحًا أن القناع الذي كان يتلبس به قد انكشف للجميع، وعلم الناس حقيقة المؤامرة التي شنها أردوغان، وأطماعه بالخلافة العثمانية المزعومة.

وحظي مقطع الفيديو "كشف القناع" بتداول كبير، وانتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بدورهم أكدوا أن المسلمين عمومًا يدركون الآن مَن هو العدو الحقيقي، ومَن يتاجر بقضايا المسلمين.