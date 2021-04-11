النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحوار الوطني" يستعرض مسببات تحقيق الأمن الفكري

من خلال لقاء حواري بالتعاون مع هيئة كبار العلماء

أقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران، لقاءً حواريًّا بعنوان "فكر آمن لوطن آمن" عن بعد ”بالتعاون مع هيئة كبار العلماء، واستضاف اللقاء عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سامي بن محمد الصقير، وإدارة رئيس النادي الأدبي بنجران وكاتب رآي سعيد آل مرضمة.

وتحدث الشيخ الصقير عن خصائص المملكة وما حباها الله من نعم؛ حيث إنها بلاد التوحيد ومعقل الإسلام وقبلة المسلمين؛ حيث أكد أن من أسباب تحقيق الأمن: السمع والطاعة لولاة الأمر؛ فهي أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وبها يستمر الأمن.

ولفت إلى أن من الأسباب التي تحقق الأمن: التسامح والتلاحم والحرص على رد التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه، داعيًا الأسر إلى الاهتمام بتربية الأبناء تربية صحيحة تحفظهم من التيارات المشبوهة التي تستهدف العقول وتغذي في قلوب الشباب التمردَ على ولاة الأمر والتكفير والتفجير والتدمير.

ودعا الصقير إلى الحرص على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والاعتزاز بالقيم والأخلاق والعادات، والانتماء الوطني من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية التي تخدم المجتمع، والالتزام بالأنظمة والقوانين.

وشدد على الخطباء وأئمة المساجد الحرص على تحقيق التلاحم بين أفراد المجتمع، وأن يكون مجتمعًا تسوده المحبة والوئام، وأن يحذروا الناس من الشحناء والفرقة ويبينوا أهمية الأمن الفكري من خلال خطب الجمعة، وأن يحرصوا على حماية النسيج المجتمعي والتحذير من الأفكار المتطرفة التي تفرق المجتمعات.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات بالشراكة مع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحوار الوطني" يستعرض مسببات تحقيق الأمن الفكري
سبق

أقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران، لقاءً حواريًّا بعنوان "فكر آمن لوطن آمن" عن بعد ”بالتعاون مع هيئة كبار العلماء، واستضاف اللقاء عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سامي بن محمد الصقير، وإدارة رئيس النادي الأدبي بنجران وكاتب رآي سعيد آل مرضمة.

وتحدث الشيخ الصقير عن خصائص المملكة وما حباها الله من نعم؛ حيث إنها بلاد التوحيد ومعقل الإسلام وقبلة المسلمين؛ حيث أكد أن من أسباب تحقيق الأمن: السمع والطاعة لولاة الأمر؛ فهي أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وبها يستمر الأمن.

ولفت إلى أن من الأسباب التي تحقق الأمن: التسامح والتلاحم والحرص على رد التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه، داعيًا الأسر إلى الاهتمام بتربية الأبناء تربية صحيحة تحفظهم من التيارات المشبوهة التي تستهدف العقول وتغذي في قلوب الشباب التمردَ على ولاة الأمر والتكفير والتفجير والتدمير.

ودعا الصقير إلى الحرص على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والاعتزاز بالقيم والأخلاق والعادات، والانتماء الوطني من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية التي تخدم المجتمع، والالتزام بالأنظمة والقوانين.

وشدد على الخطباء وأئمة المساجد الحرص على تحقيق التلاحم بين أفراد المجتمع، وأن يكون مجتمعًا تسوده المحبة والوئام، وأن يحذروا الناس من الشحناء والفرقة ويبينوا أهمية الأمن الفكري من خلال خطب الجمعة، وأن يحرصوا على حماية النسيج المجتمعي والتحذير من الأفكار المتطرفة التي تفرق المجتمعات.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات بالشراكة مع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
07:22 PM

"الحوار الوطني" يستعرض مسببات تحقيق الأمن الفكري

من خلال لقاء حواري بالتعاون مع هيئة كبار العلماء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
181

أقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران، لقاءً حواريًّا بعنوان "فكر آمن لوطن آمن" عن بعد ”بالتعاون مع هيئة كبار العلماء، واستضاف اللقاء عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سامي بن محمد الصقير، وإدارة رئيس النادي الأدبي بنجران وكاتب رآي سعيد آل مرضمة.

وتحدث الشيخ الصقير عن خصائص المملكة وما حباها الله من نعم؛ حيث إنها بلاد التوحيد ومعقل الإسلام وقبلة المسلمين؛ حيث أكد أن من أسباب تحقيق الأمن: السمع والطاعة لولاة الأمر؛ فهي أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وبها يستمر الأمن.

ولفت إلى أن من الأسباب التي تحقق الأمن: التسامح والتلاحم والحرص على رد التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه، داعيًا الأسر إلى الاهتمام بتربية الأبناء تربية صحيحة تحفظهم من التيارات المشبوهة التي تستهدف العقول وتغذي في قلوب الشباب التمردَ على ولاة الأمر والتكفير والتفجير والتدمير.

ودعا الصقير إلى الحرص على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والاعتزاز بالقيم والأخلاق والعادات، والانتماء الوطني من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية التي تخدم المجتمع، والالتزام بالأنظمة والقوانين.

وشدد على الخطباء وأئمة المساجد الحرص على تحقيق التلاحم بين أفراد المجتمع، وأن يكون مجتمعًا تسوده المحبة والوئام، وأن يحذروا الناس من الشحناء والفرقة ويبينوا أهمية الأمن الفكري من خلال خطب الجمعة، وأن يحرصوا على حماية النسيج المجتمعي والتحذير من الأفكار المتطرفة التي تفرق المجتمعات.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات بالشراكة مع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,049
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,991
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,224
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,324

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة