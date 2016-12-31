إغلاق معمل مخالف لإنتاج المعجنات في شقة بـ"هدا الطائف"

الأمانة: الموقع يفتقر إلى الاشتراطات الصحية والتراخيص البلدية

داهمت أمانة الطائف ممثلةً في الفرق الرقابية لبلدية الهدا الفرعية معملاً مخالفاً لإعداد المعجنات "المنتو واليغمش" داخل شقة سكنية تفتقر للاشتراطات الصحية والتراخيص البلدية، بالإضافة إلى ضبط لحوم مجهولة المصدر.



وتلقت الفرق المسائية بلاغاً يفيد بوجود عمالة تتردد على شقة سكنية وتدخل بضائع ومنتجات بصورة مستمرة؛ مما استوجب المتابعة للموقع للتأكد من صحة البلاغ الوارد.



وأسفرت المداهمة عن ضبط 80 كيلو جرامًا من اللحوم ورقاق "المنتوواليغمش" يظهر عليها علامات التلف والفساد، بالإضافة إلى رصد مخالفات صحية أخرى على رأسها العمل بدون رخصة نظامية، وتدني بيئة التحضير والإعداد، وسوء النظافة، وتخزين المواد الغذائية بصورة غير صحية، بالإضافة إلى مجهولية مصادر اللحوم المضبوطة.



وبينت الأمانة أنه تم إغلاق الموقع ومصادرة المضبوطات وإتلافها، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيراً إلى أن الجولات الرقابية المستمرة على الأنشطة التجارية ن تهدف إلى ضبط المخالفات الصحية ومعالجتها لضمان سلامة ما يقدم للمستهلك.

