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رسمياً.. "فيسبوك" تطلق خدمتها المنافسة لتطبيق "كلوب هاوس"

أطلقت شركة "فيسبوك" الأمريكية رسمياً خدمتها لغرف الدردشة الصوتية، التي وُصِفت بأنها ستكون منافساً قوياً لتطبيق "كلوب هاوس".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "فيسبوك" أطلقت بث خدمتها للدردشة الصوتية في الولايات المتحدة الأمريكية، لبعض مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" بهواتف "آيفون".

وتدعم غرف دردشات "فيسبوك" الصوتية، إمكانية الانضمام إلى غرف مدعومة بعدد متحدثين يصل إلى 50 شخصاً، يمكن لمشرفي المجموعة أو مديريها اختيارهم.

وتختبر "فيسبوك" حالياً تلك التقنية لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة، على أن توسعها إلى فئات أكبر وأوسع في وقت لاحق.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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رسمياً.. "فيسبوك" تطلق خدمتها المنافسة لتطبيق "كلوب هاوس"
سبق

أطلقت شركة "فيسبوك" الأمريكية رسمياً خدمتها لغرف الدردشة الصوتية، التي وُصِفت بأنها ستكون منافساً قوياً لتطبيق "كلوب هاوس".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "فيسبوك" أطلقت بث خدمتها للدردشة الصوتية في الولايات المتحدة الأمريكية، لبعض مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" بهواتف "آيفون".

وتدعم غرف دردشات "فيسبوك" الصوتية، إمكانية الانضمام إلى غرف مدعومة بعدد متحدثين يصل إلى 50 شخصاً، يمكن لمشرفي المجموعة أو مديريها اختيارهم.

وتختبر "فيسبوك" حالياً تلك التقنية لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة، على أن توسعها إلى فئات أكبر وأوسع في وقت لاحق.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
05:58 PM

رسمياً.. "فيسبوك" تطلق خدمتها المنافسة لتطبيق "كلوب هاوس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة "فيسبوك" الأمريكية رسمياً خدمتها لغرف الدردشة الصوتية، التي وُصِفت بأنها ستكون منافساً قوياً لتطبيق "كلوب هاوس".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "فيسبوك" أطلقت بث خدمتها للدردشة الصوتية في الولايات المتحدة الأمريكية، لبعض مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" بهواتف "آيفون".

وتدعم غرف دردشات "فيسبوك" الصوتية، إمكانية الانضمام إلى غرف مدعومة بعدد متحدثين يصل إلى 50 شخصاً، يمكن لمشرفي المجموعة أو مديريها اختيارهم.

وتختبر "فيسبوك" حالياً تلك التقنية لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة، على أن توسعها إلى فئات أكبر وأوسع في وقت لاحق.

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