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شاهد .. مسلحون يطلقون النار على مطعم بالعراق "لأغرب سبب"

شهود: لو كان هناك زبائن في المطاعم لتحول الأمر إلى مجزرة

لأغرب سبب، تعرّض مطعم في أربيل عاصمة إقليم كردستان بالعراق، الجمعة، لوابل من الرصاص نتيجة شجار بين أشخاص غاضبين على نفاد الطعام، وفقًا لمصدر أمني.

وقال شهود عيان لوكالة "شفق نيوز": إن 3 أشخاص قصدوا صباح الجمعة مطعمًا قرب قلعة أربيل الأثرية، والمختص بتقديم أكلة "الباجة" العراقية، إلا أن العاملين أخبروهم بنفاد تلك الوجبة.

وحسب صحيفة "الفرات نيوز": "الباجة" هي أكلة عراقية تقليدية مكونة من أرجل ورأس وأحشاء الخروف في الغالب.

وأضاف الشهود أن الغضب بدا على أولئك الأشخاص وتحول الأمر إلى ملاسنة كلامية مع صاحب المطعم، سرعان ما تطور الأمر إلى شجار مسلح بعد أن فتح الأشخاص الثلاثة النار على واجهة المطعم ومطعمين مجاورين ومقهى، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال الشهود: "من حسن الحظ لم يكن هناك زبائن داخل المطاعم، وإلا لتحول الأمر إلى مجزرة".

من جهته قال مراسل وكالة شفق نيوز: إن أصحاب المطعم توجهوا إلى مركز الشرطة وقدموا شكاوى ضد المهاجمين على الحادث، الذي تسبب بأضرار مادية فقط.

إطلاق نار

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شاهد .. مسلحون يطلقون النار على مطعم بالعراق "لأغرب سبب"
سبق

لأغرب سبب، تعرّض مطعم في أربيل عاصمة إقليم كردستان بالعراق، الجمعة، لوابل من الرصاص نتيجة شجار بين أشخاص غاضبين على نفاد الطعام، وفقًا لمصدر أمني.

وقال شهود عيان لوكالة "شفق نيوز": إن 3 أشخاص قصدوا صباح الجمعة مطعمًا قرب قلعة أربيل الأثرية، والمختص بتقديم أكلة "الباجة" العراقية، إلا أن العاملين أخبروهم بنفاد تلك الوجبة.

وحسب صحيفة "الفرات نيوز": "الباجة" هي أكلة عراقية تقليدية مكونة من أرجل ورأس وأحشاء الخروف في الغالب.

وأضاف الشهود أن الغضب بدا على أولئك الأشخاص وتحول الأمر إلى ملاسنة كلامية مع صاحب المطعم، سرعان ما تطور الأمر إلى شجار مسلح بعد أن فتح الأشخاص الثلاثة النار على واجهة المطعم ومطعمين مجاورين ومقهى، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال الشهود: "من حسن الحظ لم يكن هناك زبائن داخل المطاعم، وإلا لتحول الأمر إلى مجزرة".

من جهته قال مراسل وكالة شفق نيوز: إن أصحاب المطعم توجهوا إلى مركز الشرطة وقدموا شكاوى ضد المهاجمين على الحادث، الذي تسبب بأضرار مادية فقط.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
09:40 PM

شاهد .. مسلحون يطلقون النار على مطعم بالعراق "لأغرب سبب"

شهود: لو كان هناك زبائن في المطاعم لتحول الأمر إلى مجزرة

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
3,469

لأغرب سبب، تعرّض مطعم في أربيل عاصمة إقليم كردستان بالعراق، الجمعة، لوابل من الرصاص نتيجة شجار بين أشخاص غاضبين على نفاد الطعام، وفقًا لمصدر أمني.

وقال شهود عيان لوكالة "شفق نيوز": إن 3 أشخاص قصدوا صباح الجمعة مطعمًا قرب قلعة أربيل الأثرية، والمختص بتقديم أكلة "الباجة" العراقية، إلا أن العاملين أخبروهم بنفاد تلك الوجبة.

وحسب صحيفة "الفرات نيوز": "الباجة" هي أكلة عراقية تقليدية مكونة من أرجل ورأس وأحشاء الخروف في الغالب.

وأضاف الشهود أن الغضب بدا على أولئك الأشخاص وتحول الأمر إلى ملاسنة كلامية مع صاحب المطعم، سرعان ما تطور الأمر إلى شجار مسلح بعد أن فتح الأشخاص الثلاثة النار على واجهة المطعم ومطعمين مجاورين ومقهى، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال الشهود: "من حسن الحظ لم يكن هناك زبائن داخل المطاعم، وإلا لتحول الأمر إلى مجزرة".

من جهته قال مراسل وكالة شفق نيوز: إن أصحاب المطعم توجهوا إلى مركز الشرطة وقدموا شكاوى ضد المهاجمين على الحادث، الذي تسبب بأضرار مادية فقط.

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