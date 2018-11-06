إغاثي الملك سلمان يوزع 47 طناً من السلال الغذائية في حجة

في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، سلالاً غذائية تزن 47 طناً في قرى: "السادة الشرافية، والفرانتة، والسادة المغتربين، والسادة الظهر، والسادة الشقفة، والسادة الطلامسة، والرهينة، والمقرية، والراحة، وبني فايد، والعماشية" التابعة لمديريتيْ حيران وميدي بمحافظة حجة، استفاد من التوزيع 3828 فرداً.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة -ممثلة في المركز- للشعب اليمني، التي بلغت حتى الآن 294 مشروعاً.