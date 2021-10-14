رياح متقلبة والأمطار تسقط هنا.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"

قال: حارة نسبيًّا بمعظم المناطق نهارًا.. لطيفة فجرًا تميل للبرودة خارج المدن

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبد العزيز الحصيني، أجواء إجازة نهاية الأسبوع من الخميس وحتى يوم السبت حارة نسبيًّا على معظم المناطق نهارًا.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الأجواء لطيفة فجرًا وتميل للبرودة خارج المدن فجرًا، ورياح متقلبة من خفيفة لمتوسطة".

وتابع: "متوقع أمطار خفيفة على أقصى الشمالية ومرتفعات عسير وجازان، اليوم الخميس".