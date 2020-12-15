النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مذكرة تعاون بين "الغذاء والدواء" و"الصحة اليابانية" في المنتجات الطبية

تشمل تقديم الأولوية في ترخيص المستحضرات الصيدلانية الجديدة باليابان

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، مذكرة تعاون مع وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية في مجال المنتجات الطبية.

ومثل "الغذاء والدواء" في التوقيع بمقر "الهيئة" بالرياض، الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الجضعي؛ فيما مثل وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، مدير عام مكتب السلامة الدوائية والصحة البيئية كاماتا مستواكي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات المنتجات الطبية، تشمل المستحضرات الصيدلانية، والحيوية، والأجهزة الطبية، ومنتجات الطب التجديدي، والمستحضرات الصحية، ومنتجات التجميل، والمواد الخام المخصصة للاستخدام الدوائي؛ وذلك وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتنص مذكرة التعاون على إعطاء الأولوية في تقييم وترخيص المستحضرات الصيدلانية الجديدة أو المبتكرة المرخصة والمسوقة في اليابان، كما سيبني مركز التدريب الآسيوي الخاص بالشؤون التنظيمية للمنتجات الدوائية والأجهزة الطبية في اليابان القدرات في الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعزيز كفايتها.

كما تعزز التعاون بين الجهتين في المحافل الدولية؛ منها المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري (ICH)، والمنتدى الدولي لمنظمي استخدام الأجهزة الطبية (IMDRF)، والبرنامج التعاوني للتفتيش عن المستحضرات الدوائية (PIC/S).

وتشمل المذكرة تقديم المشورة المتخصصة من جانب الخبرات اليابانية في شأن الأمور الفنية المتعلقة بتقييم المستحضرات الصيدلانية والحيوية والمتشابهات الحيوية، وتنظيم استخدام المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى أي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان.

ويأتي التوقيع تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 23/ 2/ 1441هـ، بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مذكرة تعاون بين "الغذاء والدواء" و"الصحة اليابانية" في المنتجات الطبية
سبق

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، مذكرة تعاون مع وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية في مجال المنتجات الطبية.

ومثل "الغذاء والدواء" في التوقيع بمقر "الهيئة" بالرياض، الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الجضعي؛ فيما مثل وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، مدير عام مكتب السلامة الدوائية والصحة البيئية كاماتا مستواكي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات المنتجات الطبية، تشمل المستحضرات الصيدلانية، والحيوية، والأجهزة الطبية، ومنتجات الطب التجديدي، والمستحضرات الصحية، ومنتجات التجميل، والمواد الخام المخصصة للاستخدام الدوائي؛ وذلك وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتنص مذكرة التعاون على إعطاء الأولوية في تقييم وترخيص المستحضرات الصيدلانية الجديدة أو المبتكرة المرخصة والمسوقة في اليابان، كما سيبني مركز التدريب الآسيوي الخاص بالشؤون التنظيمية للمنتجات الدوائية والأجهزة الطبية في اليابان القدرات في الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعزيز كفايتها.

كما تعزز التعاون بين الجهتين في المحافل الدولية؛ منها المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري (ICH)، والمنتدى الدولي لمنظمي استخدام الأجهزة الطبية (IMDRF)، والبرنامج التعاوني للتفتيش عن المستحضرات الدوائية (PIC/S).

وتشمل المذكرة تقديم المشورة المتخصصة من جانب الخبرات اليابانية في شأن الأمور الفنية المتعلقة بتقييم المستحضرات الصيدلانية والحيوية والمتشابهات الحيوية، وتنظيم استخدام المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى أي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان.

ويأتي التوقيع تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 23/ 2/ 1441هـ، بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
12:02 PM

مذكرة تعاون بين "الغذاء والدواء" و"الصحة اليابانية" في المنتجات الطبية

تشمل تقديم الأولوية في ترخيص المستحضرات الصيدلانية الجديدة باليابان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
143

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، مذكرة تعاون مع وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية في مجال المنتجات الطبية.

ومثل "الغذاء والدواء" في التوقيع بمقر "الهيئة" بالرياض، الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الجضعي؛ فيما مثل وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، مدير عام مكتب السلامة الدوائية والصحة البيئية كاماتا مستواكي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات المنتجات الطبية، تشمل المستحضرات الصيدلانية، والحيوية، والأجهزة الطبية، ومنتجات الطب التجديدي، والمستحضرات الصحية، ومنتجات التجميل، والمواد الخام المخصصة للاستخدام الدوائي؛ وذلك وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتنص مذكرة التعاون على إعطاء الأولوية في تقييم وترخيص المستحضرات الصيدلانية الجديدة أو المبتكرة المرخصة والمسوقة في اليابان، كما سيبني مركز التدريب الآسيوي الخاص بالشؤون التنظيمية للمنتجات الدوائية والأجهزة الطبية في اليابان القدرات في الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعزيز كفايتها.

كما تعزز التعاون بين الجهتين في المحافل الدولية؛ منها المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري (ICH)، والمنتدى الدولي لمنظمي استخدام الأجهزة الطبية (IMDRF)، والبرنامج التعاوني للتفتيش عن المستحضرات الدوائية (PIC/S).

وتشمل المذكرة تقديم المشورة المتخصصة من جانب الخبرات اليابانية في شأن الأمور الفنية المتعلقة بتقييم المستحضرات الصيدلانية والحيوية والمتشابهات الحيوية، وتنظيم استخدام المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى أي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان.

ويأتي التوقيع تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 23/ 2/ 1441هـ، بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,605
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,568
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,559
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,047

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة