النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أخضر الصالات يتعادل وديًّا مع دينامو زغرب الكرواتي

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة بوريتش الكرواتية، الذي يستمر حتى الـ15 من سبتمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.

وأدى "أخضر الصالات" اليوم الجمعة تدريباته بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي قسَّم الحصة التدريبية إلى جزأين، أُقيم الجزء الأول منهما في الفترة الصباحية بمقر إقامة البعثة. واشتملت الحصة التدريبية على تمارين لياقية وبدنية، وأخرى تكتيكية.

وفي الجزء الثاني الذي أُقيم في الفترة المسائية خاض "الأخضر" مباراة ودية مع فريق دينامو زغرب الكرواتي لكرة قدم الصالات، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك بحضور رئيس بعثة المنتخب المشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أخضر الصالات يتعادل وديًّا مع دينامو زغرب الكرواتي
سبق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة بوريتش الكرواتية، الذي يستمر حتى الـ15 من سبتمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.

وأدى "أخضر الصالات" اليوم الجمعة تدريباته بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي قسَّم الحصة التدريبية إلى جزأين، أُقيم الجزء الأول منهما في الفترة الصباحية بمقر إقامة البعثة. واشتملت الحصة التدريبية على تمارين لياقية وبدنية، وأخرى تكتيكية.

وفي الجزء الثاني الذي أُقيم في الفترة المسائية خاض "الأخضر" مباراة ودية مع فريق دينامو زغرب الكرواتي لكرة قدم الصالات، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك بحضور رئيس بعثة المنتخب المشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
11:32 PM

أخضر الصالات يتعادل وديًّا مع دينامو زغرب الكرواتي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
231

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة بوريتش الكرواتية، الذي يستمر حتى الـ15 من سبتمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.

وأدى "أخضر الصالات" اليوم الجمعة تدريباته بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي قسَّم الحصة التدريبية إلى جزأين، أُقيم الجزء الأول منهما في الفترة الصباحية بمقر إقامة البعثة. واشتملت الحصة التدريبية على تمارين لياقية وبدنية، وأخرى تكتيكية.

وفي الجزء الثاني الذي أُقيم في الفترة المسائية خاض "الأخضر" مباراة ودية مع فريق دينامو زغرب الكرواتي لكرة قدم الصالات، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك بحضور رئيس بعثة المنتخب المشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,540
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,594
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,816
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,911

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة