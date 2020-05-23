الرحالة "الرشيد": كورونا سيحول بوصلة السعوديين للسياحة الداخلية

شركات الطيران تتجه لرفع أسعار التذاكر وتطبيق إجراءات صارمة للسفر

أكد الرحالة عبدالله الرشيد أن أزمة كورونا المستجد أثرت على القطاع السياحي بشكل كبير وأصابها بالشلل بعد إعلان منظمة السياحة عن حجم خسائر السياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 23 مليار دولار لشركات الطيران، مؤكدًا أن الأزمة ستحول بوصلة السعوديين للسياحة الداخلية.

وقال الرحالة "الرشيد" في حديثه لقناة الإخبارية: ما قبل كورونا ليس كما بعد كورونا، مشيرًا إلى أن بعض شركات الطيران أوضحت عن ارتفاع تذاكر الطيران في ظل أزمة كورونا وستكون إجراءات احترازية جديدة وصارمة وإجراء فحوص طبية من قِبل الصحة العالمية وكذلك الحضور للمطار قبل الإقلاع بـ 4 ساعات بالإضافة إلى فحص الأمتعة وتعقيمها وستكون هناك إجراءات احترازية من قِبل موظفي المطارات بعدم الملامسة أثناء تقديم الجوازات وطباعة البورد إلكتروني وتطبيق مسافات متباعدة لجميع المسافرين وحتى في مقاعد الطائرة سيتم تطبيق إجراءات وقائية كاستخدام الكمامات الطبية والقفازات لليدين وتعقيمها من فترة لفترة وحتى عند الوصول سيتم طلب شهادة صحية.

وأوضح "الرشيد" عن شعورنا نحن الرحالة السعوديين عن تأثير أزمة كورونا علينا بلا شك تغيرت المعادلة وتم إلغاء وجهات السفر التي تم تحديدها مسبقًا وذلك بعد إجراءات الدول في منع السفر ولكن في ظل هذه الأزمة متقيدين بالإجراءات الوقائية بمنع التجول والعزل المنزلي مقدمًا شكره لهيئة الطيران السعودي على تعاونها مع الذين قاموا بحجز تذاكر الطيران في الفترة السابقة بإجبار شركات الطيران بإعادة قيمة التذاكر أو إعطاء تذكرة بديلة ومفتوحة لمدة عام ويجب التريث في الفترة القادمة حتى التأكد من انتهاء أزمة كورونا .

وبيّن أن وجهات الرحالة السعوديين في الفترة الحالية ستكون تشجيعية والتركيز على السياحة الداخلية والحقيقة رؤية ولي العهد محمد بن سلمان ركزت على السياحة الداخلية وتعد فرصة للجميع لدعم السياحة الداخلية في الفترة القادمة.