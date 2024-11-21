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السبت.. تفاصيل جديدة يكشفها البوقري عن دعواه القضائية ضد "الجزيرة" والإعلام التركي

في مؤتمر صحافي بحضور عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية

يعقد الدكتور أحمد عبدالرزاق البوقري مؤتمرًا صحفيًا صباح بعد غدٍ السبت للكشف آخر تطورات الدعوى القضائية التي أقامها أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورج، ضد قناة الجزيرة ووكالة الأناضول وصحيفة الصباح التركيتين.

وكان الدكتور البوقري قد رفع الدعوى رسمياً في ٥ سبتمبر الماضي، وعقدت جلسة في 12 نوفمبر، حيث وجه اتهامًا بالمستندات ضد تلك الوسائل الإعلامية بسبب قيامها بشن حملات كاذبة ومضللة ومواضيع مفبركة تستهدف شحن مشاعر الكراهية ضد المملكة ومواطنيها . وأنه كمواطن سعودي يشعر بكثير من التهديد في العالم الخارجي نتيجة حملات الشحن والكراهية التي توجهها هذه المؤسسات . وأن التهديد يمتد إلى كل مواطن سعودي خارج المملكة.
وطلب البوقري في دعواه فحص المادة الإعلامية التي تبثها هذه الوسائل، والحكم بصحة الإدعاء وإدانته.

في المقابل طلبت المحكمة من قناة الجزيرة ووسائل الإعلام التركية المعنية بالاتهام بتقديم نماذج لما يتم نشره من محتوى إعلامي، ليتسنى لها التحقق من مستوى التهديد الذي يشكو منه المدعي والموجهة ضد قناة الجزيرة وصحيفة الصباح ووكالة الأناضول التركيتين.

وينتظر في المؤتمر الصحافي المزمع عقده في القاهرة حضور عدد من الحقوقيين الدوليين، وكذلك المحامين الأوروبيين المتطوعين للدفاع .
وبتواجد هيئة الدفاع التي تضم مجموعة من المحامين الدوليين المتطوعين، وكذلك عدد من المنظمات الحقوقية التي أعلنت تضامنها مع الدعوى القضائية .وعدد من وسائل الإعلامية السعودية والعربية والأجنبية.

قناة الجزيرة وكالة الأناضول صحيفة الصباح محكمة حقوق الإنسان الأوروبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السبت.. تفاصيل جديدة يكشفها البوقري عن دعواه القضائية ضد "الجزيرة" والإعلام التركي
سبق

يعقد الدكتور أحمد عبدالرزاق البوقري مؤتمرًا صحفيًا صباح بعد غدٍ السبت للكشف آخر تطورات الدعوى القضائية التي أقامها أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورج، ضد قناة الجزيرة ووكالة الأناضول وصحيفة الصباح التركيتين.

وكان الدكتور البوقري قد رفع الدعوى رسمياً في ٥ سبتمبر الماضي، وعقدت جلسة في 12 نوفمبر، حيث وجه اتهامًا بالمستندات ضد تلك الوسائل الإعلامية بسبب قيامها بشن حملات كاذبة ومضللة ومواضيع مفبركة تستهدف شحن مشاعر الكراهية ضد المملكة ومواطنيها . وأنه كمواطن سعودي يشعر بكثير من التهديد في العالم الخارجي نتيجة حملات الشحن والكراهية التي توجهها هذه المؤسسات . وأن التهديد يمتد إلى كل مواطن سعودي خارج المملكة.
وطلب البوقري في دعواه فحص المادة الإعلامية التي تبثها هذه الوسائل، والحكم بصحة الإدعاء وإدانته.

في المقابل طلبت المحكمة من قناة الجزيرة ووسائل الإعلام التركية المعنية بالاتهام بتقديم نماذج لما يتم نشره من محتوى إعلامي، ليتسنى لها التحقق من مستوى التهديد الذي يشكو منه المدعي والموجهة ضد قناة الجزيرة وصحيفة الصباح ووكالة الأناضول التركيتين.

وينتظر في المؤتمر الصحافي المزمع عقده في القاهرة حضور عدد من الحقوقيين الدوليين، وكذلك المحامين الأوروبيين المتطوعين للدفاع .
وبتواجد هيئة الدفاع التي تضم مجموعة من المحامين الدوليين المتطوعين، وكذلك عدد من المنظمات الحقوقية التي أعلنت تضامنها مع الدعوى القضائية .وعدد من وسائل الإعلامية السعودية والعربية والأجنبية.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
07:42 PM

السبت.. تفاصيل جديدة يكشفها البوقري عن دعواه القضائية ضد "الجزيرة" والإعلام التركي

في مؤتمر صحافي بحضور عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية

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محمد حضاض - جدة
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يعقد الدكتور أحمد عبدالرزاق البوقري مؤتمرًا صحفيًا صباح بعد غدٍ السبت للكشف آخر تطورات الدعوى القضائية التي أقامها أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورج، ضد قناة الجزيرة ووكالة الأناضول وصحيفة الصباح التركيتين.

وكان الدكتور البوقري قد رفع الدعوى رسمياً في ٥ سبتمبر الماضي، وعقدت جلسة في 12 نوفمبر، حيث وجه اتهامًا بالمستندات ضد تلك الوسائل الإعلامية بسبب قيامها بشن حملات كاذبة ومضللة ومواضيع مفبركة تستهدف شحن مشاعر الكراهية ضد المملكة ومواطنيها . وأنه كمواطن سعودي يشعر بكثير من التهديد في العالم الخارجي نتيجة حملات الشحن والكراهية التي توجهها هذه المؤسسات . وأن التهديد يمتد إلى كل مواطن سعودي خارج المملكة.
وطلب البوقري في دعواه فحص المادة الإعلامية التي تبثها هذه الوسائل، والحكم بصحة الإدعاء وإدانته.

في المقابل طلبت المحكمة من قناة الجزيرة ووسائل الإعلام التركية المعنية بالاتهام بتقديم نماذج لما يتم نشره من محتوى إعلامي، ليتسنى لها التحقق من مستوى التهديد الذي يشكو منه المدعي والموجهة ضد قناة الجزيرة وصحيفة الصباح ووكالة الأناضول التركيتين.

وينتظر في المؤتمر الصحافي المزمع عقده في القاهرة حضور عدد من الحقوقيين الدوليين، وكذلك المحامين الأوروبيين المتطوعين للدفاع .
وبتواجد هيئة الدفاع التي تضم مجموعة من المحامين الدوليين المتطوعين، وكذلك عدد من المنظمات الحقوقية التي أعلنت تضامنها مع الدعوى القضائية .وعدد من وسائل الإعلامية السعودية والعربية والأجنبية.

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