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محافظ السليمي يستقبل مدير الجامعة المفتوحة بحائل ويبحثان التعاون المشترك

استعرضا الكليات التي يمكن للطلاب الالتحاق بها وتخصصاتها المتنوعة

استقبل محافظ السليمي مشعل بن غازي الرمالي مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة بحائل الدكتور سعيد الغامدي.

ورحب "الشمري" بـ "الغامدي" والوفد المرافق له من مسؤولي الجامعة مشيدًا بالدور التعليمي الذي يقدمه فرع الجامعة بالمنطقة، من خلال تخريج كوكبة كبيرة من الطلاب الذين أسهموا بزيادة المعرفة بالمنطقة واستقطاب وتحفيز الطلاب على المعرفة.

وبحث محافظ السليمي مع مدير فرع الجامعة إمكانية التحاق طلاب المحافظة وتعزيز التعاون بين الجامعة العربية المفتوحة والمحافظة، واستعرضا عددًا من المقترحات والبرامج الهادفة التي تخدم مستقبلاً أبناء المحافظة من خلال ما تقدمه الجامعة.

واستعرض "الغامدي" مع محافظ السليمي الكليات التي يمكن للطلاب الالتحاق بها والتخصصات المتنوعة في تلك الكليات.

وشكر "الغامدي" محافظ السليمي على حسن الاستقبال وما وجده منه من مساندة لخدمة المحافظة.

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محافظ السليمي يستقبل مدير الجامعة المفتوحة بحائل ويبحثان التعاون المشترك
سبق

استقبل محافظ السليمي مشعل بن غازي الرمالي مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة بحائل الدكتور سعيد الغامدي.

ورحب "الشمري" بـ "الغامدي" والوفد المرافق له من مسؤولي الجامعة مشيدًا بالدور التعليمي الذي يقدمه فرع الجامعة بالمنطقة، من خلال تخريج كوكبة كبيرة من الطلاب الذين أسهموا بزيادة المعرفة بالمنطقة واستقطاب وتحفيز الطلاب على المعرفة.

وبحث محافظ السليمي مع مدير فرع الجامعة إمكانية التحاق طلاب المحافظة وتعزيز التعاون بين الجامعة العربية المفتوحة والمحافظة، واستعرضا عددًا من المقترحات والبرامج الهادفة التي تخدم مستقبلاً أبناء المحافظة من خلال ما تقدمه الجامعة.

واستعرض "الغامدي" مع محافظ السليمي الكليات التي يمكن للطلاب الالتحاق بها والتخصصات المتنوعة في تلك الكليات.

وشكر "الغامدي" محافظ السليمي على حسن الاستقبال وما وجده منه من مساندة لخدمة المحافظة.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:58 PM

محافظ السليمي يستقبل مدير الجامعة المفتوحة بحائل ويبحثان التعاون المشترك

استعرضا الكليات التي يمكن للطلاب الالتحاق بها وتخصصاتها المتنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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استقبل محافظ السليمي مشعل بن غازي الرمالي مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة بحائل الدكتور سعيد الغامدي.

ورحب "الشمري" بـ "الغامدي" والوفد المرافق له من مسؤولي الجامعة مشيدًا بالدور التعليمي الذي يقدمه فرع الجامعة بالمنطقة، من خلال تخريج كوكبة كبيرة من الطلاب الذين أسهموا بزيادة المعرفة بالمنطقة واستقطاب وتحفيز الطلاب على المعرفة.

وبحث محافظ السليمي مع مدير فرع الجامعة إمكانية التحاق طلاب المحافظة وتعزيز التعاون بين الجامعة العربية المفتوحة والمحافظة، واستعرضا عددًا من المقترحات والبرامج الهادفة التي تخدم مستقبلاً أبناء المحافظة من خلال ما تقدمه الجامعة.

واستعرض "الغامدي" مع محافظ السليمي الكليات التي يمكن للطلاب الالتحاق بها والتخصصات المتنوعة في تلك الكليات.

وشكر "الغامدي" محافظ السليمي على حسن الاستقبال وما وجده منه من مساندة لخدمة المحافظة.

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