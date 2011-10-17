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"إغاثي" الملك يختتم مشروع مكافحة العمى وأمراضه بالسنغال

بإجراء 358 عملية جراحية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع مكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال المنفذ خلال الفترة من 8 حتى 15 أكتوبر 2021م، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وكشف الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة في مدينة "فاتيك" على 3,500 مستفيد، وأجرى 358 عملية لإزالة الماء الأبيض، ووزّع 950 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتّصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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"إغاثي" الملك يختتم مشروع مكافحة العمى وأمراضه بالسنغال
سبق

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع مكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال المنفذ خلال الفترة من 8 حتى 15 أكتوبر 2021م، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وكشف الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة في مدينة "فاتيك" على 3,500 مستفيد، وأجرى 358 عملية لإزالة الماء الأبيض، ووزّع 950 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتّصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
04:33 PM

"إغاثي" الملك يختتم مشروع مكافحة العمى وأمراضه بالسنغال

بإجراء 358 عملية جراحية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع مكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال المنفذ خلال الفترة من 8 حتى 15 أكتوبر 2021م، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وكشف الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة في مدينة "فاتيك" على 3,500 مستفيد، وأجرى 358 عملية لإزالة الماء الأبيض، ووزّع 950 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتّصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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