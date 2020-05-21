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(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اجعل منزلك ليلة العيد وصباح العيد يعج بالتكبير والتهليل والتسبيح.

اطلب من زوجتك عمل (بوب كورن للجميع) ثم اجتمع بأسرتك ليلة العيد وحدثهم عن أهمية الأمن الصحي للجميع، ذكرهم بأن قرار الحظر التام خلال أيام العيد قرار صائب ونحن أول المستفيدين.

أخبر أبناءك بأن الأمن الصحي للمجتمعات ليس مسؤولية القطاعات الحكومية والخاصة فقط، بل يقع على عاتق الفرد والمجتمع الجزء الأكبر من المسؤولية، وذلك بالتزام الجميع بتوجيهات الجهات المختصة.

البس الجديد والأجمل من ملابسك صباح يوم العيد، اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، واجعل صوتك واضحًا مسموعًا داخل منزلك، اطلب من كل أفراد الأسرة الاجتماع في مجلس المنزل أو الصالة الأكبر، وهم يرتدون أروع الملابس، كن إمام أسرتك وصلوا صلاة العيد.

ذكّر أبناءك بأن يسألوا الله قبول الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلهم يحسنون الظن بأن الله قد اختارهم من الفائزين في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

احتضن أسرتك وقبّلهم ولا تجعل الابتسامة تغادر محياك.

أخبرهم بأن السعادة بوجودكم مع بعضكم البعض، وأن الفرح يكمن في كون الجميع بصحة وسعادة وطمأنينة وخير وبهجة.

أخبر جميع أفراد أسرتك بأن الفرح داخل القلوب أهم من أي مظاهر خارجية يعتبرها البعض أنها الأساس للسعادة.

اجتمعوا على مائدة الإفطار وذكرهم بروعة العيد في أجواء أسرية كلها مودة ورحمة ومحبة، ذكرهم بأن الجميع يؤجر على طاعة ولي الأمر بالتزام المنزل واتباع التعليمات.

افتح (سبيكر جوالك) ثم اتصل بالأقارب والأحباب والأصدقاء وقدم لهم الدعاء بقبول العمل وهنئهم بالعيد، وأخبرهم بأن كافة أفراد أسرتك يستمعون لهذه المكالمات اللطيفة وهذه الاتصالات التي تنشر الفرح في كل مكان.

اجعل لكل يوم من أيام العيد نشاطًا منزليًّا يتناسب مع اهتمامات أسرتك الصغيرة.

كل منا يستطيع أن يوجد أجواء الفرح والبهجة بشرط أن يقرر ذلك وأن يعلم بأن السعادة الداخلية هي الأساس.

حسن آل عمير

الرئيسية/ المملكة

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(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك
سبق

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اجعل منزلك ليلة العيد وصباح العيد يعج بالتكبير والتهليل والتسبيح.

اطلب من زوجتك عمل (بوب كورن للجميع) ثم اجتمع بأسرتك ليلة العيد وحدثهم عن أهمية الأمن الصحي للجميع، ذكرهم بأن قرار الحظر التام خلال أيام العيد قرار صائب ونحن أول المستفيدين.

أخبر أبناءك بأن الأمن الصحي للمجتمعات ليس مسؤولية القطاعات الحكومية والخاصة فقط، بل يقع على عاتق الفرد والمجتمع الجزء الأكبر من المسؤولية، وذلك بالتزام الجميع بتوجيهات الجهات المختصة.

البس الجديد والأجمل من ملابسك صباح يوم العيد، اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، واجعل صوتك واضحًا مسموعًا داخل منزلك، اطلب من كل أفراد الأسرة الاجتماع في مجلس المنزل أو الصالة الأكبر، وهم يرتدون أروع الملابس، كن إمام أسرتك وصلوا صلاة العيد.

ذكّر أبناءك بأن يسألوا الله قبول الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلهم يحسنون الظن بأن الله قد اختارهم من الفائزين في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

احتضن أسرتك وقبّلهم ولا تجعل الابتسامة تغادر محياك.

أخبرهم بأن السعادة بوجودكم مع بعضكم البعض، وأن الفرح يكمن في كون الجميع بصحة وسعادة وطمأنينة وخير وبهجة.

أخبر جميع أفراد أسرتك بأن الفرح داخل القلوب أهم من أي مظاهر خارجية يعتبرها البعض أنها الأساس للسعادة.

اجتمعوا على مائدة الإفطار وذكرهم بروعة العيد في أجواء أسرية كلها مودة ورحمة ومحبة، ذكرهم بأن الجميع يؤجر على طاعة ولي الأمر بالتزام المنزل واتباع التعليمات.

افتح (سبيكر جوالك) ثم اتصل بالأقارب والأحباب والأصدقاء وقدم لهم الدعاء بقبول العمل وهنئهم بالعيد، وأخبرهم بأن كافة أفراد أسرتك يستمعون لهذه المكالمات اللطيفة وهذه الاتصالات التي تنشر الفرح في كل مكان.

اجعل لكل يوم من أيام العيد نشاطًا منزليًّا يتناسب مع اهتمامات أسرتك الصغيرة.

كل منا يستطيع أن يوجد أجواء الفرح والبهجة بشرط أن يقرر ذلك وأن يعلم بأن السعادة الداخلية هي الأساس.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
07:01 PM

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير - الرياض
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الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اجعل منزلك ليلة العيد وصباح العيد يعج بالتكبير والتهليل والتسبيح.

اطلب من زوجتك عمل (بوب كورن للجميع) ثم اجتمع بأسرتك ليلة العيد وحدثهم عن أهمية الأمن الصحي للجميع، ذكرهم بأن قرار الحظر التام خلال أيام العيد قرار صائب ونحن أول المستفيدين.

أخبر أبناءك بأن الأمن الصحي للمجتمعات ليس مسؤولية القطاعات الحكومية والخاصة فقط، بل يقع على عاتق الفرد والمجتمع الجزء الأكبر من المسؤولية، وذلك بالتزام الجميع بتوجيهات الجهات المختصة.

البس الجديد والأجمل من ملابسك صباح يوم العيد، اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، واجعل صوتك واضحًا مسموعًا داخل منزلك، اطلب من كل أفراد الأسرة الاجتماع في مجلس المنزل أو الصالة الأكبر، وهم يرتدون أروع الملابس، كن إمام أسرتك وصلوا صلاة العيد.

ذكّر أبناءك بأن يسألوا الله قبول الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلهم يحسنون الظن بأن الله قد اختارهم من الفائزين في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

احتضن أسرتك وقبّلهم ولا تجعل الابتسامة تغادر محياك.

أخبرهم بأن السعادة بوجودكم مع بعضكم البعض، وأن الفرح يكمن في كون الجميع بصحة وسعادة وطمأنينة وخير وبهجة.

أخبر جميع أفراد أسرتك بأن الفرح داخل القلوب أهم من أي مظاهر خارجية يعتبرها البعض أنها الأساس للسعادة.

اجتمعوا على مائدة الإفطار وذكرهم بروعة العيد في أجواء أسرية كلها مودة ورحمة ومحبة، ذكرهم بأن الجميع يؤجر على طاعة ولي الأمر بالتزام المنزل واتباع التعليمات.

افتح (سبيكر جوالك) ثم اتصل بالأقارب والأحباب والأصدقاء وقدم لهم الدعاء بقبول العمل وهنئهم بالعيد، وأخبرهم بأن كافة أفراد أسرتك يستمعون لهذه المكالمات اللطيفة وهذه الاتصالات التي تنشر الفرح في كل مكان.

اجعل لكل يوم من أيام العيد نشاطًا منزليًّا يتناسب مع اهتمامات أسرتك الصغيرة.

كل منا يستطيع أن يوجد أجواء الفرح والبهجة بشرط أن يقرر ذلك وأن يعلم بأن السعادة الداخلية هي الأساس.

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