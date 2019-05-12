رابطة المحترفين تحدِّد 20 أغسطس موعدًا مبدئيًّا لعودة الدوري

بحكام محليين.. والاستغناء عن تقنية الفيديو

تعقد رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال اليومين القادمين اجتماعًا عاجلاً لأعضائها، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل؛ وذلك لبحث الآلية المناسبة حيال مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأفضل الحلول المتاحة والمتوافقة مع الظروف الحالية، التي من أهمها تحديد يوم الـ20 من أغسطس المقبل موعدًا أوليًّا لعودة الدوري، إلى جانب وضع السيناريوهات المقترحة في حال عدم مناسبة ذلك، على أن تكون بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.



كما سيتم وضع الحلول المناسبة في حال عدم التمكن من استئناف الدوري في هذا التوقيت.

وسيناقش أعضاء مجلس الرابطة والاتحاد إمكانية عودة الدوري بقيادة طواقم تحكيم محلية، مع الاستغناء عن استخدام تقنية الفيديو المساعد (الفار).