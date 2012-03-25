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رئيس البرلمان العربي يُصاب بـ"كورونا" وسيخضع للحجر الصحي

عبر تغريدة بحساب البرلمان على "تويتر" متمنياً له الشفاء العاجل

أعلن البرلمان العربي عن إصابة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بفيروس كورونا، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

كما يؤكد أنه يتمتع بصحة جيدة، وسيخضع للحجر الصحي ويمارس مهام عمله عن بعد.


جاء ذلك في تغريدة عبر حساب البرلمان العربي بمنصة تويتر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس البرلمان العربي يُصاب بـ"كورونا" وسيخضع للحجر الصحي
سبق

أعلن البرلمان العربي عن إصابة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بفيروس كورونا، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

كما يؤكد أنه يتمتع بصحة جيدة، وسيخضع للحجر الصحي ويمارس مهام عمله عن بعد.


جاء ذلك في تغريدة عبر حساب البرلمان العربي بمنصة تويتر.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
10:43 PM

رئيس البرلمان العربي يُصاب بـ"كورونا" وسيخضع للحجر الصحي

عبر تغريدة بحساب البرلمان على "تويتر" متمنياً له الشفاء العاجل

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
1,522

أعلن البرلمان العربي عن إصابة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بفيروس كورونا، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

كما يؤكد أنه يتمتع بصحة جيدة، وسيخضع للحجر الصحي ويمارس مهام عمله عن بعد.


جاء ذلك في تغريدة عبر حساب البرلمان العربي بمنصة تويتر.

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