مركز الملك سلمان للإغاثة يعقد ندوة بعنوان "عمليات طب النزاعات المسلحة"

بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ ندوة بعنوان "عمليات طب النزاعات المسلحة"، لبناء قدرات الممارسين الصحيين على المبادئ والتقنيات الأساسية في إدارة الجروح بموارد محدودة وكيفية التغلب على الصدمات التي قد تنشأ في سيناريوهات الصراع، وذلك بمشاركة مختصين في جراحة الحروب وجراحة العظام من اللجنة الدولية.

وافتتح الندوة مدير إدارة البرامج التطوعية بالمركز الدكتور علي القرني، جرى خلالها وعلى مدى ثلاثة أيام مناقشة سبل تمكين الأطباء للقيام بالأعمال الإغاثية والتطوعية، وتفعيل دور المتطوعين من الممارسين الصحيين بمركز الملك سلمان للإغاثة، وتأهيلهم على المبادئ والتقنيات الأساسية في مجال طب النزاعات المسلحة، وبناء قدرات الكادر الطبي على يد مختصين في مجال الجراحة.

وأكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة الدكتور عبدالله محمد سعيد، أهمية عقد هذه الندوة؛ كونها تتضمن تنمية المهارات والمعرفة اللازمة بتوفير الرعاية الطبية في النزاع المسلح والتي تعد من المهارات المطلوبة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم؛ وذلك بسبب انتشار حالات عدم الاستقرار وكثرة الصراعات، مشيداً بالشراكة التي تجمع بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز الملك سلمان للإغاثة.

وتأتي الندوة ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في تطوير وتعزيز مهارات متطوعي المركز من الممارسين الصحيين في مجال طب جراحة العظام والجراحات العامة والتخدير والطواقم الطبية المساندة.