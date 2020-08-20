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عدة أحياء بمكة تنتظر رفع كفاءة أبراج الجوال استعدادًا للعام الدراسي الجديد

لتمكين الطلاب من الدخول على "بوابة عين" و"منصة مدرستي" للتعلم الإلكتروني

يتطلع سكان عدة مخططات وأحياء بمكة المكرمة؛ من فرع هيئة الاتصالات بالمنطقة، لرفع كفاءة أبراج الجوال فيها، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بدءًا من الحادي عشر من شهر محرم الجاري.

ورصدت "سبق" شكاوى وتطلعات سكان 5 أحياء ومخططات بالعاصمة المقدسة تعاني من تدني مستوى شبكات الاتصالات فيها بشتى أنواعها، وهي: مخططات ولي العهد الواقعة جنوبي مكة المكرمة "5.6، 7.8"، بالإضافة إلى المخططات الواقعة على امتداد طريق الساحل "مكة- الليث"، وحي الريان المحاذي لوادي جليل، ومخططات الراشدية شرقي مكة، وحي أم الجود المحاذي لطريق الدائري الرابع المعروف بحي اللهبة، بالإضافة إلى جزء من مخططات بطحاء قريش.

ويتطلع سكان تلك الأحياء من فرع هيئة الاتصالات بمنطقة مكة المكرمة، إلى رفع كفاءة أبراج الجوال ليتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدخول على "بوابة عين" و"منصة مدرستي" للتعلم الإلكتروني عن بُعد، تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وناشد الأهالي المسؤولين في هيئة الاتصالات، بضرورة رفع كفاءة أبراج الجوال في تلك المخططات والأحياء؛ إلى جانب استحداث أبراج متنقلة في بعض المواقع التي تفتقر لشبكة اتصال مثل مخططات جنوب مكة المكرمة خاصة مخططات "8.7، 6.5" على وجه السرعة.

وثمّن السكان سعي إدارة تعليم مكة المكرمة لفرع هيئة الاتصالات بالمنطقة لرفع أبراج الجوال في عدة قرى تتبع تعليمًا لها؛ مطالبين بمواساتهم والوقوف على معاناتهم مع شبكات الاتصالات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يتطلب وجود إنترنت عاليًا؛ ليتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدراسة عن بُعد؛ وفق ما يقتضيه العام الدراسي الجديد.

مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدة أحياء بمكة تنتظر رفع كفاءة أبراج الجوال استعدادًا للعام الدراسي الجديد
سبق

يتطلع سكان عدة مخططات وأحياء بمكة المكرمة؛ من فرع هيئة الاتصالات بالمنطقة، لرفع كفاءة أبراج الجوال فيها، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بدءًا من الحادي عشر من شهر محرم الجاري.

ورصدت "سبق" شكاوى وتطلعات سكان 5 أحياء ومخططات بالعاصمة المقدسة تعاني من تدني مستوى شبكات الاتصالات فيها بشتى أنواعها، وهي: مخططات ولي العهد الواقعة جنوبي مكة المكرمة "5.6، 7.8"، بالإضافة إلى المخططات الواقعة على امتداد طريق الساحل "مكة- الليث"، وحي الريان المحاذي لوادي جليل، ومخططات الراشدية شرقي مكة، وحي أم الجود المحاذي لطريق الدائري الرابع المعروف بحي اللهبة، بالإضافة إلى جزء من مخططات بطحاء قريش.

ويتطلع سكان تلك الأحياء من فرع هيئة الاتصالات بمنطقة مكة المكرمة، إلى رفع كفاءة أبراج الجوال ليتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدخول على "بوابة عين" و"منصة مدرستي" للتعلم الإلكتروني عن بُعد، تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وناشد الأهالي المسؤولين في هيئة الاتصالات، بضرورة رفع كفاءة أبراج الجوال في تلك المخططات والأحياء؛ إلى جانب استحداث أبراج متنقلة في بعض المواقع التي تفتقر لشبكة اتصال مثل مخططات جنوب مكة المكرمة خاصة مخططات "8.7، 6.5" على وجه السرعة.

وثمّن السكان سعي إدارة تعليم مكة المكرمة لفرع هيئة الاتصالات بالمنطقة لرفع أبراج الجوال في عدة قرى تتبع تعليمًا لها؛ مطالبين بمواساتهم والوقوف على معاناتهم مع شبكات الاتصالات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يتطلب وجود إنترنت عاليًا؛ ليتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدراسة عن بُعد؛ وفق ما يقتضيه العام الدراسي الجديد.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
11:25 AM

عدة أحياء بمكة تنتظر رفع كفاءة أبراج الجوال استعدادًا للعام الدراسي الجديد

لتمكين الطلاب من الدخول على "بوابة عين" و"منصة مدرستي" للتعلم الإلكتروني

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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يتطلع سكان عدة مخططات وأحياء بمكة المكرمة؛ من فرع هيئة الاتصالات بالمنطقة، لرفع كفاءة أبراج الجوال فيها، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بدءًا من الحادي عشر من شهر محرم الجاري.

ورصدت "سبق" شكاوى وتطلعات سكان 5 أحياء ومخططات بالعاصمة المقدسة تعاني من تدني مستوى شبكات الاتصالات فيها بشتى أنواعها، وهي: مخططات ولي العهد الواقعة جنوبي مكة المكرمة "5.6، 7.8"، بالإضافة إلى المخططات الواقعة على امتداد طريق الساحل "مكة- الليث"، وحي الريان المحاذي لوادي جليل، ومخططات الراشدية شرقي مكة، وحي أم الجود المحاذي لطريق الدائري الرابع المعروف بحي اللهبة، بالإضافة إلى جزء من مخططات بطحاء قريش.

ويتطلع سكان تلك الأحياء من فرع هيئة الاتصالات بمنطقة مكة المكرمة، إلى رفع كفاءة أبراج الجوال ليتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدخول على "بوابة عين" و"منصة مدرستي" للتعلم الإلكتروني عن بُعد، تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وناشد الأهالي المسؤولين في هيئة الاتصالات، بضرورة رفع كفاءة أبراج الجوال في تلك المخططات والأحياء؛ إلى جانب استحداث أبراج متنقلة في بعض المواقع التي تفتقر لشبكة اتصال مثل مخططات جنوب مكة المكرمة خاصة مخططات "8.7، 6.5" على وجه السرعة.

وثمّن السكان سعي إدارة تعليم مكة المكرمة لفرع هيئة الاتصالات بالمنطقة لرفع أبراج الجوال في عدة قرى تتبع تعليمًا لها؛ مطالبين بمواساتهم والوقوف على معاناتهم مع شبكات الاتصالات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يتطلب وجود إنترنت عاليًا؛ ليتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدراسة عن بُعد؛ وفق ما يقتضيه العام الدراسي الجديد.

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