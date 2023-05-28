لموسمين.. "الفتح" يستهل أول تعاقداته مع المغربي "سعدان"

اتفقت إدارة نادي الفتح مع اللاعب المغربي "مروان سعدان" لاعب وسط نادي تشايكور ريزا سبور التركي للانضمام لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لسنتين.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق فتحي الجبال عقب متابعة دقيقة ورؤية جيدة لما يتمتع به من إمكانات عالية، ستكون إضافة للفريق.

من جانبه، عبّر اللاعب مروان سعدان عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، موكدًا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة الفريق مع زملائه اللاعبين.