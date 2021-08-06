نفت مصادر مطلعة ما تردد عن السماح للمحصنين بالصلاة في المسجد الحرام بدون تصريح. وقالت المصادر: "لا يُسمح بالدخول إلا بعد الحصول على تصريح عمرة أو صلاة وموعد من تطبيقَي توكلنا أو اعتمرنا؛ وذلك بهدف منع تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المصلين والمعتمرين".

مصادر: التصريح من توكلنا واعتمرنا شرط لدخول المسجد الحرام حفاظًا على سلامة المصلين والمعتمرين عبدالله البرقاوي سبق 2021-08-06 نفت مصادر مطلعة ما تردد عن السماح للمحصنين بالصلاة في المسجد الحرام بدون تصريح.



وقالت المصادر: "لا يُسمح بالدخول إلا بعد الحصول على تصريح عمرة أو صلاة وموعد من تطبيقَي توكلنا أو اعتمرنا؛ وذلك بهدف منع تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المصلين والمعتمرين".

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 11:15 PM

اخر تعديل 07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 06:02 AM

مصادر: التصريح من توكلنا واعتمرنا شرط لدخول المسجد الحرام حفاظًا على سلامة المصلين والمعتمرين





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نفت مصادر مطلعة ما تردد عن السماح للمحصنين بالصلاة في المسجد الحرام بدون تصريح.



وقالت المصادر: "لا يُسمح بالدخول إلا بعد الحصول على تصريح عمرة أو صلاة وموعد من تطبيقَي توكلنا أو اعتمرنا؛ وذلك بهدف منع تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المصلين والمعتمرين".