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مصادر: التصريح من توكلنا واعتمرنا شرط لدخول المسجد الحرام حفاظًا على سلامة المصلين والمعتمرين

نفت مصادر مطلعة ما تردد عن السماح للمحصنين بالصلاة في المسجد الحرام بدون تصريح.

وقالت المصادر: "لا يُسمح بالدخول إلا بعد الحصول على تصريح عمرة أو صلاة وموعد من تطبيقَي توكلنا أو اعتمرنا؛ وذلك بهدف منع تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المصلين والمعتمرين".

فيروس كورونا الجديد تطبيق توكلنا تطبيق اعتمرنا المسجد الحرام لقاح كورونا الحرم المكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: التصريح من توكلنا واعتمرنا شرط لدخول المسجد الحرام حفاظًا على سلامة المصلين والمعتمرين
سبق

نفت مصادر مطلعة ما تردد عن السماح للمحصنين بالصلاة في المسجد الحرام بدون تصريح.

وقالت المصادر: "لا يُسمح بالدخول إلا بعد الحصول على تصريح عمرة أو صلاة وموعد من تطبيقَي توكلنا أو اعتمرنا؛ وذلك بهدف منع تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المصلين والمعتمرين".

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
11:15 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
06:02 AM

مصادر: التصريح من توكلنا واعتمرنا شرط لدخول المسجد الحرام حفاظًا على سلامة المصلين والمعتمرين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
9,958

نفت مصادر مطلعة ما تردد عن السماح للمحصنين بالصلاة في المسجد الحرام بدون تصريح.

وقالت المصادر: "لا يُسمح بالدخول إلا بعد الحصول على تصريح عمرة أو صلاة وموعد من تطبيقَي توكلنا أو اعتمرنا؛ وذلك بهدف منع تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المصلين والمعتمرين".

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