كورونا في فلسطين.. 204 إصابات جديدة و220 تعافٍ وحالة وفاة واحدة
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و220 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 6 مصابين في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 12 حالة.
كورونا في فلسطين.. 204 إصابات جديدة و220 تعافٍ وحالة وفاة واحدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-06-22
سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و220 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 6 مصابين في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 12 حالة.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
05:39 PM
كورونا في فلسطين.. 204 إصابات جديدة و220 تعافٍ وحالة وفاة واحدة
سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و220 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 6 مصابين في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 12 حالة.