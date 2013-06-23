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كورونا في فلسطين.. 204 إصابات جديدة و220 تعافٍ وحالة وفاة واحدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و220 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 6 مصابين في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 12 حالة.

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كورونا في فلسطين.. 204 إصابات جديدة و220 تعافٍ وحالة وفاة واحدة
سبق

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و220 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 6 مصابين في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 12 حالة.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
05:39 PM

كورونا في فلسطين.. 204 إصابات جديدة و220 تعافٍ وحالة وفاة واحدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و220 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 6 مصابين في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 12 حالة.

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