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بالصور.. "المدن الصِّفرية" في السعودية.. نمطٌ جديد للسياحة الشتوية

في وقت سجلت فيه جدة والقنفذة 31 درجة مئوية

عبر حساب الأرصاد الجوية السعودية على "تويتر"، وصلت درجات الحرارة الصغرى إلى أدنى قياس لها حتى الآن على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت "طريف" 3 درجات تحت الصفر؛ فيما سجلت جدة والقنفذة 31 درجة مئوية.

وذكرت "الأرصاد" أن درجات الحرارة الصغرى التي سُجلت اليوم السبت 22 يناير؛ جاءت كالتالي: (طريف 3 تحت الصفر، وحائل وسكاكا والقريات 2 تحت الصفر، وتبوك ورفحاء 1 تحت الصفر، وبريدة والمجمعة صفر، والدوادمي وحفر الباطن 1 درجة مئوية، وعرعر والعلا والخرج والرياض 3 مئوية، والأحساء 5، والطائف 6، والباحة 7، والمدينة المنورة 8 درجات مئوية)، وتُعرف عالميًّا بالمدن الصفرية؛ أي التي تسجل درجات حرارتها أقل من صفر مئوي؛ وهو ما سجلته المدن السعودية أمس.

وتُعد المدن الصفرية في العالم ملاذًا مهمًّا لعشاق السياحة الشتوية، وهي التي تحتوي على فعاليات وأنشطة ترتبط بالثلوج والأمطار والتزلج وغيرها من الفعاليات.

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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بالصور.. "المدن الصِّفرية" في السعودية.. نمطٌ جديد للسياحة الشتوية
سبق

عبر حساب الأرصاد الجوية السعودية على "تويتر"، وصلت درجات الحرارة الصغرى إلى أدنى قياس لها حتى الآن على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت "طريف" 3 درجات تحت الصفر؛ فيما سجلت جدة والقنفذة 31 درجة مئوية.

وذكرت "الأرصاد" أن درجات الحرارة الصغرى التي سُجلت اليوم السبت 22 يناير؛ جاءت كالتالي: (طريف 3 تحت الصفر، وحائل وسكاكا والقريات 2 تحت الصفر، وتبوك ورفحاء 1 تحت الصفر، وبريدة والمجمعة صفر، والدوادمي وحفر الباطن 1 درجة مئوية، وعرعر والعلا والخرج والرياض 3 مئوية، والأحساء 5، والطائف 6، والباحة 7، والمدينة المنورة 8 درجات مئوية)، وتُعرف عالميًّا بالمدن الصفرية؛ أي التي تسجل درجات حرارتها أقل من صفر مئوي؛ وهو ما سجلته المدن السعودية أمس.

وتُعد المدن الصفرية في العالم ملاذًا مهمًّا لعشاق السياحة الشتوية، وهي التي تحتوي على فعاليات وأنشطة ترتبط بالثلوج والأمطار والتزلج وغيرها من الفعاليات.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
07:11 PM

بالصور.. "المدن الصِّفرية" في السعودية.. نمطٌ جديد للسياحة الشتوية

في وقت سجلت فيه جدة والقنفذة 31 درجة مئوية

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خالد خليل - الرياض
2
2,057

عبر حساب الأرصاد الجوية السعودية على "تويتر"، وصلت درجات الحرارة الصغرى إلى أدنى قياس لها حتى الآن على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت "طريف" 3 درجات تحت الصفر؛ فيما سجلت جدة والقنفذة 31 درجة مئوية.

وذكرت "الأرصاد" أن درجات الحرارة الصغرى التي سُجلت اليوم السبت 22 يناير؛ جاءت كالتالي: (طريف 3 تحت الصفر، وحائل وسكاكا والقريات 2 تحت الصفر، وتبوك ورفحاء 1 تحت الصفر، وبريدة والمجمعة صفر، والدوادمي وحفر الباطن 1 درجة مئوية، وعرعر والعلا والخرج والرياض 3 مئوية، والأحساء 5، والطائف 6، والباحة 7، والمدينة المنورة 8 درجات مئوية)، وتُعرف عالميًّا بالمدن الصفرية؛ أي التي تسجل درجات حرارتها أقل من صفر مئوي؛ وهو ما سجلته المدن السعودية أمس.

وتُعد المدن الصفرية في العالم ملاذًا مهمًّا لعشاق السياحة الشتوية، وهي التي تحتوي على فعاليات وأنشطة ترتبط بالثلوج والأمطار والتزلج وغيرها من الفعاليات.

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