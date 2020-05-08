النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.."المؤسس" يتفقَّد المدافع على سطح قصر الحكم قبل 100 عام

"دارة الملك عبدالعزيز" تستعرض عبر المنتدى الثقافي محتويات تاريخية متنوعة

تحتفظ ذاكرة دارة الملك عبدالعزيز بصورة تاريخية، تجاوزت 100 عام، لمؤسس البلاد، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وهو يقوم بتفقُّد المدافع على سطح قصر الحكم بالرياض.

وقالت "الدارة" في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر منصتها الاجتماعية في"تويتر" إن الصورة يعود التقاطها للمصوِّر "أمين الريحاني"، وكان ذلك عام 1340هـ، الموافق 1922م، أي قبل 101 عام من الآن.

جدير بالذكر أن دارة الملك عبدالعزيز تقدِّم تزامنًا مع شهر رمضان المبارك محتوى تاريخيًّا منوعًا، يشمل استعراضها التاريخ عبر منتدى "الدارة" الثقافي الذي يستضيف شخصيات مؤثرة من مختلف أنحاء السعودية والعالم العربي، وكذلك تبث سلسلة محاضرات عبر تقنية اليوتيوب.

كما تقدم محتوى آخر عن سِيَر أئمة الحرم المعاصرين، إضافة لاستعراضها أهم الأحداث التاريخية الرمضانية، وبعض صور المؤسس –طيب الله ثراه- وقصصه.

دارة الملك عبدالعزيز الملك عبدالعزيز آل سعود قصر الحكم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.."المؤسس" يتفقَّد المدافع على سطح قصر الحكم قبل 100 عام
سبق

تحتفظ ذاكرة دارة الملك عبدالعزيز بصورة تاريخية، تجاوزت 100 عام، لمؤسس البلاد، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وهو يقوم بتفقُّد المدافع على سطح قصر الحكم بالرياض.

وقالت "الدارة" في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر منصتها الاجتماعية في"تويتر" إن الصورة يعود التقاطها للمصوِّر "أمين الريحاني"، وكان ذلك عام 1340هـ، الموافق 1922م، أي قبل 101 عام من الآن.

جدير بالذكر أن دارة الملك عبدالعزيز تقدِّم تزامنًا مع شهر رمضان المبارك محتوى تاريخيًّا منوعًا، يشمل استعراضها التاريخ عبر منتدى "الدارة" الثقافي الذي يستضيف شخصيات مؤثرة من مختلف أنحاء السعودية والعالم العربي، وكذلك تبث سلسلة محاضرات عبر تقنية اليوتيوب.

كما تقدم محتوى آخر عن سِيَر أئمة الحرم المعاصرين، إضافة لاستعراضها أهم الأحداث التاريخية الرمضانية، وبعض صور المؤسس –طيب الله ثراه- وقصصه.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
11:55 PM
اخر تعديل
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
01:16 AM

شاهد.."المؤسس" يتفقَّد المدافع على سطح قصر الحكم قبل 100 عام

"دارة الملك عبدالعزيز" تستعرض عبر المنتدى الثقافي محتويات تاريخية متنوعة

A A A
عمر السبيعي - الرياض
2
6,133

تحتفظ ذاكرة دارة الملك عبدالعزيز بصورة تاريخية، تجاوزت 100 عام، لمؤسس البلاد، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وهو يقوم بتفقُّد المدافع على سطح قصر الحكم بالرياض.

وقالت "الدارة" في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر منصتها الاجتماعية في"تويتر" إن الصورة يعود التقاطها للمصوِّر "أمين الريحاني"، وكان ذلك عام 1340هـ، الموافق 1922م، أي قبل 101 عام من الآن.

جدير بالذكر أن دارة الملك عبدالعزيز تقدِّم تزامنًا مع شهر رمضان المبارك محتوى تاريخيًّا منوعًا، يشمل استعراضها التاريخ عبر منتدى "الدارة" الثقافي الذي يستضيف شخصيات مؤثرة من مختلف أنحاء السعودية والعالم العربي، وكذلك تبث سلسلة محاضرات عبر تقنية اليوتيوب.

كما تقدم محتوى آخر عن سِيَر أئمة الحرم المعاصرين، إضافة لاستعراضها أهم الأحداث التاريخية الرمضانية، وبعض صور المؤسس –طيب الله ثراه- وقصصه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,031
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,900
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,195
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,128

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة