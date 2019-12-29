النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تشن هجوماً واسعاً على 5 مواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" في العراق وسوريا

منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الأحد)، أن قواتها شنت ضربات دفاعية دقيقة ضد خمس منشآت تابعة لـميليشيا "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا التابعة لميليشيات الحشد الشعبي.

وأفادت "البنتاجون" في بيان أوردته "رويترز" بأن الضربات في العراق وسوريا استهدفت منشآت لـ "كتائب حزب الله" منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

على الصعيد نفسه، ذكر مراسل تليفزيون "آر تي" الروسي في العراق، أن مقر اللواء 45 التابع لقوات الحشد الشعبي في مدينة القائم بمحافظة الأنبار، غرب العراق قد تعرض للقصف.

وبين المراسل أن الضربة الجوية وجهت لمقر تابع لـ"كتائب حزب الله" العراقي ضمن قوات الحشد الشعبي في القائم.

من جانبه، أكد "الحشد الشعبي" في تغريدة على "تويتر" أن طائرات أمريكية مسيرة قصفت مواقع تابعة لقواته غربي الأنبار.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تشن هجوماً واسعاً على 5 مواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" في العراق وسوريا
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الأحد)، أن قواتها شنت ضربات دفاعية دقيقة ضد خمس منشآت تابعة لـميليشيا "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا التابعة لميليشيات الحشد الشعبي.

وأفادت "البنتاجون" في بيان أوردته "رويترز" بأن الضربات في العراق وسوريا استهدفت منشآت لـ "كتائب حزب الله" منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

على الصعيد نفسه، ذكر مراسل تليفزيون "آر تي" الروسي في العراق، أن مقر اللواء 45 التابع لقوات الحشد الشعبي في مدينة القائم بمحافظة الأنبار، غرب العراق قد تعرض للقصف.

وبين المراسل أن الضربة الجوية وجهت لمقر تابع لـ"كتائب حزب الله" العراقي ضمن قوات الحشد الشعبي في القائم.

من جانبه، أكد "الحشد الشعبي" في تغريدة على "تويتر" أن طائرات أمريكية مسيرة قصفت مواقع تابعة لقواته غربي الأنبار.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
11:35 PM

أمريكا تشن هجوماً واسعاً على 5 مواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" في العراق وسوريا

منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
296

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الأحد)، أن قواتها شنت ضربات دفاعية دقيقة ضد خمس منشآت تابعة لـميليشيا "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا التابعة لميليشيات الحشد الشعبي.

وأفادت "البنتاجون" في بيان أوردته "رويترز" بأن الضربات في العراق وسوريا استهدفت منشآت لـ "كتائب حزب الله" منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

على الصعيد نفسه، ذكر مراسل تليفزيون "آر تي" الروسي في العراق، أن مقر اللواء 45 التابع لقوات الحشد الشعبي في مدينة القائم بمحافظة الأنبار، غرب العراق قد تعرض للقصف.

وبين المراسل أن الضربة الجوية وجهت لمقر تابع لـ"كتائب حزب الله" العراقي ضمن قوات الحشد الشعبي في القائم.

من جانبه، أكد "الحشد الشعبي" في تغريدة على "تويتر" أن طائرات أمريكية مسيرة قصفت مواقع تابعة لقواته غربي الأنبار.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,994
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,578
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,945
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,470

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة