أمريكا تشن هجوماً واسعاً على 5 مواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" في العراق وسوريا

منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الأحد)، أن قواتها شنت ضربات دفاعية دقيقة ضد خمس منشآت تابعة لـميليشيا "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا التابعة لميليشيات الحشد الشعبي.

وأفادت "البنتاجون" في بيان أوردته "رويترز" بأن الضربات في العراق وسوريا استهدفت منشآت لـ "كتائب حزب الله" منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

على الصعيد نفسه، ذكر مراسل تليفزيون "آر تي" الروسي في العراق، أن مقر اللواء 45 التابع لقوات الحشد الشعبي في مدينة القائم بمحافظة الأنبار، غرب العراق قد تعرض للقصف.

وبين المراسل أن الضربة الجوية وجهت لمقر تابع لـ"كتائب حزب الله" العراقي ضمن قوات الحشد الشعبي في القائم.

من جانبه، أكد "الحشد الشعبي" في تغريدة على "تويتر" أن طائرات أمريكية مسيرة قصفت مواقع تابعة لقواته غربي الأنبار.