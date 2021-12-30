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المراقبون الصحيون ببلدية المجاردة ينفذون جولات مكثفة على المراكز التجارية

قام فريق من المراقبين الصحيين ببلدية محافظة المجاردة وبقيادة مدير صحة البيئة علي موسى الربعي، بجولات مكثفة على المراكز التجارية بالمحافظة، شملت 6 مراكز تجارية؛ وذلك للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وذلك بتوجيه رئيس بلدية محافظة المجاردة أحمد عامر العربي.

فيروس كورونا الجديد

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المراقبون الصحيون ببلدية المجاردة ينفذون جولات مكثفة على المراكز التجارية
سبق

قام فريق من المراقبين الصحيين ببلدية محافظة المجاردة وبقيادة مدير صحة البيئة علي موسى الربعي، بجولات مكثفة على المراكز التجارية بالمحافظة، شملت 6 مراكز تجارية؛ وذلك للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وذلك بتوجيه رئيس بلدية محافظة المجاردة أحمد عامر العربي.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
09:42 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:35 AM

المراقبون الصحيون ببلدية المجاردة ينفذون جولات مكثفة على المراكز التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قام فريق من المراقبين الصحيين ببلدية محافظة المجاردة وبقيادة مدير صحة البيئة علي موسى الربعي، بجولات مكثفة على المراكز التجارية بالمحافظة، شملت 6 مراكز تجارية؛ وذلك للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وذلك بتوجيه رئيس بلدية محافظة المجاردة أحمد عامر العربي.

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